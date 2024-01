José Ortega Cano castiga a Ana María Aldón con el látigo de la indiferencia tras sus dardos en 'GH Dúo'

19/01/2024 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA AUTONOMÍAS SOCIEDAD

Ana María Aldón se ha olvidado de que hay cámaras y, una semana después del inicio de 'GH Dúo', han sido varias las ocasiones en las que se ha sincerado sobre José Ortega Cano, del que se divorció a finales de 2022. Como ha revelado, fue tras su paso por 'Supervivientes' en 2020 cuando se dio cuenta de que no era feliz al lado del torero. "Prefería una relación de un mes al 100% que una al 50 para toda la vida" ha reconocido, confesando que es en su actual pareja, Eladio, en quien ha encontrado la verdadera felicidad. Además, la gaditana ha lanzado un dardo a la familia Ortega Cano al asegurar que el hijo que tiene en común con el maestro "tiene padre y madre y no hace falta que se meta alguien más a crear problemas si el padre y la madre no los tienen", dejando entrever que algún miembro del mediático clan habría entorpecido su relación con su exmarido. Y aunque ha dejado claro que no tiene problemas con el extorero, sí ha comentado molesta que es ella la única que se ocupa del pequeño -tienen la custodia compartida- cuando tiene que ir a algún sitio: "A mi casa nunca ha ido nadie a recoger al niño. La que lo lleva y lo trae soy yo". Confesiones en la casa de 'GH Dúo' a las que Ortega Cano ha reaccionado con absoluta indiferencia, haciendo oídos sordos a las preguntas relacionadas con el paso de Ana María por el reality. Acompañado por su hermana Mari Carmen, el viudo de Rocío Jurado ha asistido al estreno de la nueva obra de teatro de Gabino Diego, 'La curva de la felicidad', y ha evitado comentar si está viendo el programa ni qué le han parecido los dardos de la diseñadora. Más callado de lo habitual, José tampoco ha querido decir nada sobre la delicada situación económica de Amador Mohedano, que tiene una deuda de 147.000 euros con Hacienda y podría perder la finca que heredó de 'La más grande' en Chipiona, donde reside.