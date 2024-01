Gabriela Guillén llegaba a su casa completamente cansada tras contar su verdad en televisión

20/01/2024 GABRIELA GUILLÉN. Gabriela se sentaba la pasada noche en '¡De viernes!' para contar por primera vez su versión y desmentir, punto por punto, todo lo que Bertín Osborne ha estado contado a terceros durante su embarazo. Sin pelos en la lengua, la modelo habló de una "relación bonita" y de las futuras pruebas de paternidad que el presentador se hará con su hijo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Gabriela se sentaba la pasada noche en '¡De viernes!' para contar por primera vez su versión y desmentir, punto por punto, todo lo que Bertín Osborne ha estado contado a terceros durante su embarazo. Sin pelos en la lengua, la modelo habló de una "relación bonita" y de las futuras pruebas de paternidad que el presentador se hará con su hijo. Aunque repitió varias veces que el cantante no le ha pedido las pruebas de paternidad, ni siquiera le ha escuchado decir públicamente su deseo de hacérselas, sí desveló que sus abogados han comenzado ya los trámites para realizarlas. Una decisión que habrá tomado la fisioterapeuta a raíz de conversaciones con un 'mediador', ya que sí que confesó que no habla con Bertín y que tenían a un abogado para hacer de puente entre ambos. Fue a éste al que le dijo que le transmitiera al cantante que no quería ninguna transferencia bancaria más por su parte. Tras la entrevista, Gabriela nos comentaba que "estoy muy cansada" y accedía al portal de su casa para descansar y reencontrarse con su hijo recién nacido, no sin antes enviar un mensaje cuando le preguntábamos si deja las puertas abiertas a Osborne para una reconciliación: "A hacer el amor y no la guerra". De esta manera, la fisioterapeuta se ha quedado tranquila porque por fin ha contado la verdad que todos estos meses ha estado ocultando ante los medios y desmentía las palabras de Bertín, dejando claro que en muchas ocasiones este no contó la realidad de su relación para "calmar las aguas" en su familia.