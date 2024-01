Un gran jurado acusa al actor estadounidense de dos cargos de homicidio involuntario

31/01/2023 El actor Alec Baldwin POLITICA SONIA MOSKOWITZ GORDON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT

Un jurado de Nuevo México ha acusado este viernes al actor estadounidense Alec Baldwin de dos cargos de homicidio involuntario por el disparo accidental que se produjo en el rodaje de su última película, 'Rust', en el estado y que se saldó con la muerte de la directora de fotografía. El actor de 65 años, conocido por su papel en 'El Aviador' y nominado a los premios Oscar, ya se declaró no culpable en febrero de un cargo de homicidio involuntario. El primer cargo se refiere a un "uso negligente de un arma de fuego", mientras que el segundo se refiere a "un acto cometido con total indiferencia a la seguridad de los demás", según ha recogido la cadena CNN. Esto se produce después de que los abogados del actor confirmaran en abril que le fueron retirados los cargos por homicidio involuntario, si bien en octubre la fiscal especial Kari Morrissey afirmó que si caso sería llevado ante un gran jurado en noviembre. El actor disparó por accidente en octubre a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena, con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente en enero de homicidio involuntario. Hutchins, de 42 años, falleció por las graves heridas a consecuencia del disparo mientras era trasladada en helicóptero al University of New Mexico Hospital de Albuquerque. Además, también resultó herido el director de la película, Joel Souza, quien estuvo ingresado en estado grave en el hospital de Santa Fe.