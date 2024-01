Trump cree que su exclusión en las primarias de Colorado se debe a una "interpretación dudosa" de la Constitución

11/01/2024 January 11, 2024, New York, New York, USA: Former President Donald Trump is in the final stages of his civil fraud case at 60 Centre Street, the NYS Supreme Courthouse. He speaks to the press gathered outside his courtroom when he exits. (PHOTO: Andrea RENAULT/Zuma Press) POLITICA Europa Press/Contacto/Andrea Renault

El equipo de abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este jueves que su exclusión de las primarias presidenciales de cara a las elecciones a la Casa Blanca de 2024 por su papel en el asalto al Capitolio se debe a una "interpretación dudosa" de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. "El Tribunal (Supremo) debería poner fin rápidamente a estos intentos de descalificación en las urnas, que amenazan con privar del derecho a voto a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos si otros tribunales estatales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen de sus papeletas al candidato presidencial republicano más probable", han pedido los abogados de Trump al juzgado, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'. En ese sentido, han insistido en que el exmandatario no fue parte de lo ocurrido en el Capitolio, unos hechos que han calificado de "ilegales", y han expresado que Trump no tiene "poderes telepáticos" para controlar a los manifestantes, razón por la que el tribunal no puede permitir que su elegibilidad para la Presidencia sea puesta en duda. Además, los abogados han alegado que Trump no está sujeto a la sección tercera de la citada enmienda debido a que el puesto de presidente no está considerado como un "funcionario de Estados Unidos" por la Constitución y que, en caso de que sí estuviese reconocido como tal, el exmandatario no participó en ningún acto calificado como "insurrección". Esta sección recoge que "ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares" si ha prestado juramento de la Constitución y tras ello ha participado en una insurrección o rebelión tanto de forma activa como por "auxilio" a los participantes de la misma. Esta inhabilitación puede ser revocada por la votación de dos tercios de cada cámara del Congreso. "El texto de la sección tercera no confiere autoridad de aplicación a los tribunales estatales o funcionarios estatales, y no especifica un proceso para determinar si un individuo ha 'participado en la insurrección'(...). En cambio, la Decimocuarta Enmienda faculta al Congreso a 'hacer cumplir' la sección tercera con la 'legislación apropiada'", ha añadido el equipo de Trump. El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebrará una audiencia oral el próximo 8 de febrero que podría ser decisiva para el futuro político de Trump tanto en Colorado como en el resto de estados por todo el país. Cabe recordar que el estado de Maine también se sumó a esta decisión, si bien Michigan y Minesota rechazaron esta posición. El expresidente está respaldado políticamente por numerosos fiscales generales estatales y por casi 200 republicanos con representación en las dos cámaras del Congreso, entre los que destacan el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, o el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.