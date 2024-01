Rosa Benito habla por primera vez de la deuda de Amador Mohedano

18/01/2024 Rosa Benito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Hace unos días nos enterábamos de que Hacienda notificaba a Amador Mohedano una deuda de 247.000 euros que, si no pagaba, podría terminar en el desahucio de la única propiedad que le queda, la finca 'Los Naranjos' en Chipiona, que le dejó Rocío Jurado en herencia y en la que reside desde que se separó de Rosa Benito. Sin embargo, la suerte ha venido a ver al exmarido de Rosa Benito, ya que hace unas horas conseguía un aplazamiento para pagar su deuda. Hoy, la que fuera su mujer ha reaparecido en la premiere de la serie original de Disney+ "Cristóbal Balenciaga" y aunque se ha mostrado discreta a la hora de hablar de la polémica, sí que ha querido mandarle un mensaje. Rosa nos confesaba estar muy feliz de poder asistir a la premiere de esta serie porque "es uno de los modistos más importantes que hemos tenido" y elogiaba su trabajo: "Me gusta este tipo de modistos que cogen la figura de la mujer, resaltan lo sexy, el cuerpo, los hombros, los volantes", En cuanto a cómo empieza el año, la colaboradora de televisión nos aseguraba que "gracias a Dios muy bien, toco madera, el mes de enero siempre ha sido un mes difícil porque he perdido mucha gente y por ahora estamos bien" y nos desvelaba que lo único que le ha pedido al 2024 es "salud y más a mi edad, para mí y para los míos". Sin más dilaciones, le preguntábamos por la polémica de Amador y se mostraba rotunda: "No voy a hablar de él, llevo mucho tiempo separada y cada uno tenemos nuestra vida", pero sí que dejaba claro que "es el padre de mis hijos y lo respeto, es un hombre al que yo he adorado" y le mandaba un mensaje: "Se sale, cuando se tiene salud se sale, te lo digo yo".