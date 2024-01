Josep Santacana, primeras palabras y dardo a Arantxa Sánchez Vicario tras su condena a 3 años de cárcel: "Recurriremos"

19/01/2024 Josep Santacana EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tal y como os contamos este miércoles, el Juzgado Penal 25 de Barcelona ha dictado sentencia contra Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, tras su mediático juicio por un delito de alzamiento de bienes por presuntamente ocultar y descapitalizar su patrimonio para no pagar una deuda de más de 6 millones de euros con el Banco de Luxemburgo, al que pidieron un préstamo para pagar los 4,5 millones de multa a Hacienda a los que fue condenada la extenista hace años. Cuatro meses después de declarar ante el juez, éste ha comunicado su resolución: La ganadora de Roland Garros -que al igual que el padre de sus hijos se enfrentaba a una pena de prisión de 4 años y a una multa superior a los 6 millones de euros- ha sido condenada a 2 años y Santacana a 3 años y 3 meses de cárcel. Y ambos tendrán que pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 euros al Banco de Luxemburgo. Una sentencia que han recibido de un modo muy diferente. Mientras Arantxa está "satisfecha" -como ha desvelado su abogado Borja Vives- porque no tendrá que entrar en prisión tras el acuerdo al que llegó con la Fiscalía el pasado octubre, su exmarido no da crédito a que su pena sea superior a la de la extenista, y como ha adelantado su representante legal Leo Segarra, piensan recurrir la decisión del juez. Ahora es Josep Santacana el que reaparece en Barcelona y rompe su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press. "Pues ya está, ya lo ha dicho todo mi abogado, recurriremos" ha explicado tranquilo. "Ya está dicho" ha añadido, confirmando que tal y como expresó Leo Segarra, no le parece justa la sentencia y cree que el pacto al que su exmujer llegó con la Fiscalía le ha "perjudicado directamente" a él. Reconociendo que no sabe qué decir después de que la sentencia recoja que era él "la cabeza pensante" en el presunto delito de alzamiento de bienes y que Aranxta "no era consciente de nada", Santacana insiste en que ahora está centrado en presentar el recurso esperando que "realmente se mire bien". "Sí gracias" ha respondido a la pregunta de si sigue manteniendo su inocencia. "Exacto. Vale, muchas gracias" ha asegurado, confirmando que su ex mujer es tan responsable de lo sucedido como él. Y para la extenista, un dardo al escuchar que está feliz y satisfecha con la sentencia que, a pesar de librarla a ella de entrar en prisión, le condena a él a 3 años y 3 meses: "Ella sabrá, la justicia tendrá". "Totalmente, me siento el malo de la película. Lo ha hecho siempre y seguirá haciéndolo y le ha salido bien hasta ahora, pues qué vamos a hacer" ha explicado resignado, dando la razón a los que aseguran que Arantxa siempre ha intentado desviar la atención de sí misma a su entorno, culpando en primer lugar a su familia y ahora a él de sus errores. Sobre como le comunicará a sus dos hijos -Aratxa y Leo, de 14 y 11 años- la sentencia, Santacana desvela que "de momento vamos a recurrirlo, que aún queda mucho y vamos a ver qué pasa. Ya veremos".