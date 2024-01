Jessica Bueno no confirma si Isabel Pantoja se reencontró con su nieto en Bilbao

18/01/2024 LUITINGO Y JESSICA BUENO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Siempre tan discreta con su vida privada y con todas las polémicas que ha tenido en el último año por su separación de Jota Peleteiro, Jessica Bueno sorprendía a todos sus seguidores anunciando su entrada en 'GH VIP'. Pero más impactados nos quedamos cuando vimos que, a pesar de su incipiente relación con Pablo Marqués, la modelo se enamoraba de Luitingo. Ahora, ambos continúan con su relación. Tal y como pudimos ver el fin de semana pasado en Bilbao, Jessica y Luitingo siguen alimentando su relación con viajes esporádicos para poder estar juntos. Sin embargo, parece que la polémica ha vuelto a la vida de la modelo, ya que José Antonio Avilés informaba el viernes pasado que Isabel Pantoja se había reencontrado con su nieto -hijo de Jessica y Kiko Rivera- en Bilbao aprovechando su concierto en la ciudad. Algo que la tonadillera no confirmó cuando regresaba a Cantora el domingo tras su éxito encima del escenario. Tampoco habló de ello Anabel Pantoja y, ahora, hemos preguntado de nuevo a Jessica, que se ha dejado ante las cámaras y parece que no está por la labor de desvelar si ese encuentro se produjo o no. "Chicos, sabéis que yo no hablo nada de eso" nos contestaba la exconcursante de 'GH VIP' cuando se le preguntaba sobre el supuesto encuentro que Pantoja y su hijo tuvieron en Bilbao. De esta manera, parece que nadie quiere despejar la incógnita que hay servida en cuanto a si la artista se reencontró con su nieto o no.