Gabriela Guillén se dirige a Mediaset para contestar públicamente a Bertín Osborne

19/01/2024 GABRIELA GUILLÉN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Expectantes para conocer la verdadera historia que la une a Bertín Osborne esta noche en el plató de '¡De viernes!', Gabriela Guillén ha abandonado su domicilio para dirigirse hasta las instalaciones de Mediaset dispuesta a contar su verdad. Aunque no es la primera vez que se sienta ante los focos, sí que lo es después de dar a la luz al hijo que, según ella, es del cantante. Desde hace una horas hemos podido ver la promoción que ha emitido el programa en la que Gabriela asegura que Bertín le dio dos opciones cuando supo que estaba embarazada: o tenerlo y romper su relación o, no tenerlo, y mantener el vínculo que les unía. Sin entender porqué, la actitud del artista cambió por completo al conocer que la fisioterapeuta había decidido tener al bebé con o sin su apoyo y desde entonces no han vuelto a tener relación a pesar de que él si que le ha ayudado económicamente en algunas ocasiones. Esta noche, Gabriela se sentará en el plató de '¡De viernes!' para contar de una vez por todas su verdad y contestar públicamente al que dice ser el padre de su hijo después de esa entrevista hace unas semanas en la revista ¡HOLA! Decidida, la modelo salía de su hogar asegurando que se encuentra bien: "Sí, gracias" y que, a pesar de la indiferencia que ellas han mostrado, no tiene ningún problema con las hijas de Osborne, a quienes les desea lo mejor: "Claro".