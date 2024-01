Edmundo Arrocet, ¿se plantea escribir sus memorias con María Teres Campos? ¡Su mensaje a Terelu y Carmen Borrego!

19/01/2024 Edmundo Arrocet EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A caballo entre Londres -donde reside su nueva novia-, su Chile natal y España -donde tiene negocios y grandes amigos- Edmundo Arrocet ha regresado a Madrid para arropar al actor Gabino Diego en el estreno de su nueva obra de teatro, 'La curva de la felicidad'. Y demostrando que no ha olvidado todavía el 'desprecio' que le han hecho al no incluirle en el homenaje a María Teresa Campos a pesar de los seis años que la presentadora vivió a su lado, ha vuelto a cargar contra Terelu Campos y Carmen Borrego. "Me duele todo esto, pero lo que pasa es que hay que decir la verdad y la verdad yo la dije, y porque dije que fueron pocas veces a visitarla se enfadaron" ha explicado, insistiendo en que es la realidad y es lo único que ha dicho sobre ellas tras el fallecimiento de su madre el pasado 5 de septiembre. "Y si tú estás diciendo la verdad tienen que decir 'es verdad'", admitirlo, ha añadido. Sin embargo, y como deja claro, no les guarda ningún rencor: "Si yo me encuentro no tengo ningún problema en saludarlas ni nada por el estilo, o sea, ningún problema, para nada, aunque me duele que hayan hablado mal, que digan que he sido lo peor que le ha pasado a su madre en la vida". "Es cuestión de ver las fotos y los seis años que nosotros hemos vivido, los viajes que hemos hecho. Que digan eso es muy feo, pero bueno" afirma resignado. Como asegura, su único "dolor" es que las hijas de Teresa han hablado "mal e injustamente" sobre él. Y deja claro que si durante su relación con Teresa 'desaparecía' de la noche a la mañana es "porque tengo negocios fuera, tengo hijos y ni uno en España. Y tengo derecho a trabajar". ¿Escribiría sus propias memorias y contaría su historia junto a la presentadora? Ojo, porque Edmundo no lo descarta: "Yo tengo seis años muy bonitos de mi vida, muchos viajes, hemos salido, hemos viajado mucho tiempo juntos, así que nada yo no tengo ningún problema y que lo hayan obviado eso no es mi problema". Además, el humorista ha aprovechado su reaparición para pronunciarse sobre los rumores de que Carmen Borrego se convertirá en concursante de la próxima edición de 'Supervivientes' y asegurar que no tiene ningun consejo que darle. "Ella ya tiene experiencia para todo, así que no hay ningún problema. Y si estoy en España la veré" afirma.