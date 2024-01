Chenoa guarda silencio sobre la relación que mantiene -o no- con Miguel Sánchez Encinas

19/01/2024 CHENOA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Una de las noticias más impactantes a finales del año pasado fue la ruptura sentimental entre Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas. Un año y medio más tarde de darse el sonado 'Sí, quiero' parece que la pareja decidía poner punto y final a su convivencia... comenzando a hacer vidas por separados. Sin embargo, con el paso de los días supimos -por las amistades de la artista- que lo que había ocurrido entre ellos era un simple 'standby' y que podría estar la puerta abierta a una reconciliación. Nada más lejos de la realidad, parece que no hay forma de que ambos retomen lo que un día comenzaron. Chenoa está centrada en 'Operación Triunfo' y no quiere saber nada del urólogo, a quien borró fulminantemente del resumen que hizo en sus redes sociales del 2023. Además, este ha preferido guardar silencio cada vez que se ha encontrado con los medios de comunicación por la calle y no hacer ningún comentario al respecto. Ahora, le hemos preguntado a la artista cómo se encuentra y, sobre todo, porque decidió no poner ningún recuerdo con su todavía marido en redes sociales... pero lo cierto es que nos hemos encontrado con esa cara de Chenoa que tanto ha dado que hablar durante años: semblante serio y rostro oculto bajo una gorra y mascarilla. La presentadora de televisión no solo no ha querido hablar del urólogo, tampoco ha querido explicar cómo lleva el comienzo del nuevo año y esta etapa profesional en la que está saboreando el éxito.