Miguel Ángel Perera nos confiesa cómo se encuentra Juan Ortega

17/01/2024

Juan Ortega ha sido el gran ausente en la presentación del cartel de la Feria de Valdemorillo 2024 donde se supone que debutará tras dejar plantada en el altar a la que se iba a convertir en su mujer, Carmen Otte. Sin embargo, sí que han acudido otros compañeros de profesión como Miguel Abellán y Miguel Ángel Perera. Hemos podido hablar con este último y nos ha confesado que estar en el cartel de Valdemorillo "es bonito, ¿no? Un año especial para mí con los 20 años y arrancar en una plaza en la que, después de esos 20 años, debuté apenas hace tres y con buen pie. Fui triunfador el primer año, fui triunfador el segundo año y, bueno, pues aquí con todas las expectativas y toda la ilusión puesta para este día". Le hemos preguntado por Juan Ortega y nos ha confesado que "personalmente conozco a Juan" pero "no tengo una relación cercana con él como para hablar del tema personal que él ha tenido", refiriéndose a la polémica por la 'no boda' que ocupó los titulares de la prensa nacional e internacional. Sin embargo, Miguel Ángel sí que nos ha confirmado que "tengo un amigo, un íntimo amigo mío que, además, es íntimo amigo suyo y, bueno, pues está un poco enterado, pero tampoco soy cotilla de preguntar. Sé también más por la prensa porque además a mí me pilló fuera, pero igual que le he dicho a otros compañeros de prensa... Yo me imagino que poniéndome en la mentalidad de torero ahora mismo, tiene que estar con su cabeza puesta en sus compromisos". Como buen compañero suyo, ha salido del paso asegurando que "cada uno pues tenemos una mochila detrás, me refiero al tema personal, situación de cada uno, pero seguro estoy que lo que tiene en la cabeza es la expectación que hay detrás de él, las tardes en las que está anunciado, que yo creo que es por lo que después se le va a juzgar y se le va a valorar y seguro que está metido en el campo, tentadero y con su cabeza puesta en el Toro". Sin embargo, los rumores en redes sociales no han hecho nada más que comenzar y parece que muchos no creen que se presente en la Feria de Valdemorillo a pesar de estar en el cartel, todo por no hacer frente al gran interés mediático que sigue habiendo sobre su persona.