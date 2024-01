Mercedes Milá le propone a Isabel Pantoja una entrevista cuando se mude a Madrid

16/01/2024 Mercedes Milá asiste a ceremonia de entrega de los Premios Iris que otorga la Academia de la Televisión en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, a 16 de enero de 2024, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

En el punto de mira por las informaciones que están saliendo de ella desde hace unas semanas, que aseguran que habría tomado la decisión de vender Cantora y mudarse a Madrid, Isabel Pantoja sigue pletórica llenando estadios y ofreciendo conciertos por toda España celebrando sus 50 años encima de los escenarios. Sin embargo, parece que esas informaciones son más que ciertas y la tonadillera se mudaría a Madrid más pronto que tarde y, para cuando ya esté instalada en la capital, la artista ya tiene plan. Si quiere, podrá reencontrarse con Mercedes Milá y ser entrevistada por ella. Así nos lo confesaba este martes la periodista cuando le comentábamos que su mudanza es inminente: "Le deseo mucha suerte, hace mucho tiempo que hemos quedado en vernos y no hay manera. Estoy deseando que sea así, ojalá venga a mi programa porque tengo entrevistas grabadas con Isabel Pantoja, si con Miguel Bosé eran 8, con Isabel serán 5 o 6". Por otro lado, feliz con sus proyectos profesionales, Mercedes nos comentaba que su carrera le ha dado "el aprendizaje, amistades, conocimientos, alegrías, tristezas, me ha dado todo, llevo 50 años trabajando en tv" y que una de las entrevistas que le hubiera gustado hacer es la del emérito "pero ahora me interesa menos".