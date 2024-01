Makoke y Anita Matamoros dicen adiós a su perro

14/11/2023 Makoke asiste a la gala de entrega de los galardones, GenZ Awards, a 14 de noviembre de 2023, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El pasado fin de semana, los compañeros de 'Fiesta' le daban ánimos a Makoke, quien se mostraba emocionada en el plató y confesaba, minutos más tarde, que su perro había tenido un accidente por las escaleras de su casa y estaban pendientes de cómo evolucionaba. Finalmente, toda la familia se ha tenido que despedir de Ringo. Así lo ha comunicado Kiko Matamoros por su perfil de Instagram, por donde ha compartido una imagen del que también fue su perro con un mensaje demoledor: "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de @anitamg y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo". No ha sido el único que se ha despedido de él, Anita también ha utilizado sus redes sociales para expresar el dolor que siente al haberle tenido que decir adiós: "Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente. Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad. Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que si... pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor... Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo... tu familia. Estoy segura de que cuidarás de mi. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente". Makoke estaba esta tarde colaborando en 'Así es la vida', pero sin embargo, minutos antes de finalizar su emisión abandonaba el plató... levantando todas las alarmas sobre el estado de Ringo. Horas más tarde, hemos sabido la triste noticia.