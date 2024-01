La nueva colección casual de Boston para este invierno de inspiración urbana es... ¡una fantasía!

06/09/2023 Así es la colección para este invierno de Boston: inspiración urbana para llevar 24/7. Uno de los momentos que más complicado nos puede parecer a la hora de crear un look es elegir ese prenda exterior perfecta para el conjunto que llevemos debajo y ahora, en esta época invernal, lo cierto es que no hay nada como llevar un buen abrigo que sea estiloso, funcional y... ¡súper calentito! EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR BOSTON

Uno de los momentos que más complicado nos puede parecer a la hora de crear un look es elegir ese prenda exterior perfecta para el conjunto que llevemos debajo y ahora, en esta época invernal, lo cierto es que no hay nada como llevar un buen abrigo que sea estiloso, funcional y... ¡súper calentito! La clave nos la da Boston, que ha convertido la prenda exterior en la gran protagonista de 'JUNGLE', su nueva colección casual para este invierno... una temporada para la que la firma española de moda masculina ha diseñado un amplio repertorio de prendas que viene marcado por un estilo urbano, versátil, funcional y de espíritu joven, pensado para llevar '24/7'. El eje principal de este nuevo catálogo serán los abrigos, parkas, acolchados, chaquetones y gabardinas: que presentan un marcado carácter técnico y de inspiración deportiva. Dentro de todas las prendas de abrigo, que son las verdaderas reinas del armario esta temporada, la parka se eleva como la pieza estrella en toda la colección de invierno. Una parka acolchada gruesa que destaca por su funcionalidad y confortabilidad, y que presenta multitud de bolsillos (exteriores e interiores), botones a presión, imanes y cremalleras laterales. Para esta colección casual de invierno la firma ha trabajado en líneas muy depuradas y colores muy fáciles de combinar. Además, los tejidos más gruesos hacen su aparición para proteger de las bajas temperaturas, con las lanas, algodones y panas, así como con sobrecamisas de paño a cuadros... ¡para que no pases frío! En cuanto a los complementos, Boston apuesta por gorras con mezcla de materiales y bordados, como polar, red y pana; o gorros de lana de colores intensos... ¡ideales para completar todos tus looks! Además, también incluyen botas de piel para que nada se te ponga por delante y puedas hacer esos planes que tanto desees. Al fin y al cabo, esta nueva colección casual viene presentada por "prendas versátiles que se adaptan a cualquier momento del día" con diseños sencillos, pero muy cuidados, en los que "predominan los colores naturales y cálidos como el beige, tostado o camel y con el ya característico toque flúor" confiesa Marta Orío, directora Creativa de Boston.