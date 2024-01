Kate Middleton, ingresada debido a una intervención quirúrgica

17/01/2024 KATE MIDDLETON POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Kensington Palace ha emitido un comunicado informando que Kate Middleton se ha sometido a una intervención quirúrgica que la mantendrá alejada de su agenda oficial durante las próximas semanas. Unas declaraciones que llegan después de que muchos seguidores de su Alteza Real se extrañasen de su ausencia en la vida pública. En dicho comunicado se habla de una "cirugía abdominal planificada", pero no dan más detalles al respecto. Eso sí, aseguran que la operación resultó "exitosa" y anuncian que la Princesa de Gales permanecerá ingresada en el hospital entre "diez y catorce días". Una vez reciba el alta hospitalaria, Kate deberá permanecer en casa para recuperarse del todo y no será hasta "después de Semana Santa" cuando la volvamos a ver de manera pública. Además, parece que no habrá más detalles de su intervención porque "espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos y el deseo de que su información médica permanezca privada". Este ha sido el comunicado completo: "Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. La Princesa de Gales agradece el interés que generará esta declaración y espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos y el deseo de que su información médica permanezca privada. Pide disculpas a todos los preocupados por el hecho de posponer sus compromisos y espera restablecerlos lo antes posible"