Familiares no ven avances a 2 años de asesinato de fotoperiodista en la mexicana Tijuana

Tijuana (México), 17 ene (EFE).- A dos años del asesinato del fotoperiodista mexicano Margarito Martínez, ocurrido el 17 de enero de 2022, periodistas de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, familiares de la víctima manifestaron este miércoles su descontento ante la falta de avances y de justicia en el caso y denunciaron que no hay castigo contra autores intelectuales.

Durante estos dos años, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California solamente ha procesado a tres personas que participaron como autores materiales del asesinato, de los cuales dos ya recibieron condena mediante procedimiento abreviado.

Sin embargo, al autor intelectual David ‘N’, alias ‘El Cabo 20’, que fue líder de una célula del crimen organizado y quien se encuentra detenido por otro delito distinto al de Margarito, no se le ha abierto un proceso penal en su contra.

No llega la justicia

Este miércoles, desde temprano, periodistas de diversos medios de comunicación de Tijuana se reunieron en el Centro Estatal de las Artes Tijuana (Ceart), donde llevaron a cabo una protesta ante la Fiscal del estado, aprovechando la conferencia de prensa semanal de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, quien no estuvo presente porque viajó a Davos, Suiza, al Foro Económico Mundial.

Los comunicadores mostraron pancartas con mensajes como: “¡Justicia a medias no es justicia"”, “¿Y los autores intelectuales?” y “En Baja California nos mandan matar por 20.000 pesos (unos 1.160 dólares)” y se apostaron en el recinto para hacer saber sus exigencias ante las autoridades, a quienes pidieron respuestas "claras y concretas".

Sonia de Anda, coordinadora del colectivo Yo sí soy periodista, fue la portavoz del gremio quien compartió un pronunciamiento en el que también se incluyó la exigencia de justicia por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, cometido el 23 de enero de 2023.

“Los asesinatos de ambos comunicadores ocurrieron fuera de sus casas, a plena luz del día y aun cuando han sido sentenciados sus asesinos materiales, los intelectuales siguen sin enfrentar un proceso penal”, dijo la periodista.

“¿Cuánto tiempo necesita fiscal (María Elena) Andrade, si ya está en prisión uno de los sospechosos? ¿Acaso espera que se borre la memoria de los testigos o que maten a otro? ¿No entiende que cualquiera nos puede mandar a matar por 20.000 pesos? ¿Cuántos más de nosotros necesitamos caer?”, reclamó la periodista.

No descartan más detenciones

Al respecto, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, María Elena Andrade, explicó que luego de cuatro meses que lleva en el cargo ya han tenido avances en la investigación de ambos casos, como las sentencias de tres personas en el caso de Lourdes y dos en el de Margarito.

Agregó que ambas investigaciones "siguen abiertas" y en el caso de Margarito sigue pendiente determinar la participación del sujeto “Cabo 20” como autor intelectual, y en el caso de Lourdes no descartó que se cite y se investigue al exgobernador del estado Jaime Bonilla por la denuncia previa que hizo Maldonado incluso al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, semanas antes de su asesinato.

Los periodistas manifestantes no quedaron totalmente convencidos con las explicaciones ya que en ningún momento se determinó alguna temporalidad para establecer adelantos o conocer aspectos relevantes que ayuden a esclarecer ambos casos.

Honran memoria de Margarito

Además de la manifestación, se llevó a cabo una misa para honrar la memoria del fotoperiodista en la que participaron sus familiares, esposa e hija, además de otro grupo de periodistas.

Nena Frausto, esposa del periodista, quien se tuvo que ir a radicar a otra ciudad con su hija por cuestiones de seguridad, compartió a medios que luego de que detuvieron y procesaron a las únicas dos personas que han involucrado en este caso, no se ha sabido de otros avances.

“No sé cómo vaya nada de la investigación, yo estoy fuera pero no hay nada en concreto, solamente sé que hay dos personas sentenciadas, creo existe una tercera, pero no me tienen al tanto del juicio; lo que quiero es que se haga justicia, son dos años que no se olvidan porque me dejó a su hija y nos dejó solas, espero en Dios que todo salga bien y que esas personas paguen”, finalizó.