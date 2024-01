(Crónica) El Girona quiere también la Copa y avanza a cuartos de final junto a Real Sociedad y Celta

17/01/2024 Girona FC DEPORTES LALIGA

El Girona eliminó (3-1) este miércoles al Rayo Vallecano para avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, mostrando su marcha imparable también en un 'torneo del k.o' donde avanzaron Real Sociedad y RC Celta tras asaltar El Sadar y Mestalla. Los de Míchel alargaron su trance futbolero esta campaña para dar otro paso en una Copa que quieren exprimir hasta el final como hacen con su temporada revelación en la Liga. El líder de la competición doméstica hizo temblar al Rayo en la primer mitad, pero el conjunto madrileño logró irse de pie al descanso en Montilivi. No hubo mucha precisión de inicio y las dudas las pagó mucho más caras el conjunto visitante. Los de Francisco tuvieron la primera, un mano a mano de Randy Nteka, pero el Girona no perdonó con un doblete de Stuani en cinco minutos, el segundo de penalti. El vendaval gerundense, bien conocido a estas alturas, dejó el 3-0 por medio de Blind. Con todo, el Rayo respiró gracias a Nteka. El equipo de la franja entró al segundo tiempo con opciones, pero no encontró el gol de la emoción ante un Girona más o menos cómodo con la renta. Los cambios animaron más al Rayo pero Falcao perdonó uno de los buenos robos que logró el conjunto de Francisco para tratar de recortar. El Girona sigue ampliando su nueva dimensión para pisar cuartos de final en Copa, su tope histórico. EL SADAR Y MESTALLA SE QUEDAN SIN COPA Además, la jornada de miércoles dejó el billete algo más sufrido de Real Sociedad y RC Celta. El conjunto vasco venció (0-2) a un Osasuna que se resistió a ceder como hizo la semana pasada en semifinales de la Supercopa contra el FC Barcelona. Después de un primer tiempo sin mucha historia, la Real apretó en la reanudación. Tras un par de buenas ocasiones visitantes, en el minuto 56 llegó un penalti de Catena sobre Le Normand. El árbitro no atendió la reclamación local al ver la repetición en el VAR y encima expulsó al defensor 'rojillo'. Mikel Oyarzabal subió el 0-1 al marcador, pero los locales dieron el resto para tratar de empatar. No se notó que Osasuna se había quedado con 10, aunque le faltó un buen último pase para encontrar el premio al esfuerzo. Para el 80', la gasolina local empezó a fallar y la Real salió de la cueva con Sadiq, Zakharyan y Brais Méndez. El español perdonó la sentencia en el descuento, pero el rechace de su penalti lo aprovechó Mikel Merino para rubricar el billete de la Real. Por su parte, el Celta asaltó el feudo 'che' con un buen arranque, un 0-2 a los 20 minutos por medio de Luca de la Torre y Anastasios Douvikas. El Valencia, mal en defensa y con muchos nervios ante su afición, se vio contra las cuerdas, rozando incluso el tercero el equipo gallego, pero un penalti de Carlos Domínguez que convirtió Pepelu dio vida a los locales (1-2). Los de Rubén Baraja se quedaron el dominio en el segundo tiempo, pero las ocasiones bajaron en ambas porterías. A 20 minutos del final la tuvo el Valencia en un cabezazo de Hugo Duro, pero el testarazo bueno fue el de Douvikas, para firmar el doblete que sentenció al Valencia a 10 minutos del final. Los de Rafa Benítez se crecieron en Copa para alimentar una mala campaña en Liga.