Ascienden a cinco los palestinos muertos en un ataque israelí en un campamento de refugiados en Cisjordania

12/01/2024 January 12, 2024, Amman, Amman, Jordan: General view of the street in Tulkarem's Nur Shams Camp one day after Israeli Military detroyed ways in different part of the Campament. POLITICA Europa Press/Contacto/Bruno Gallardo

Al menos cinco palestinos, dos de ellos menores de edad, han muerto este miércoles en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Tulkarem, situado en el norte de Cisjordania, según ha confirmado el Ministerio de Salud palestino. El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha señalado en un su cuenta de Facebook que "el número de mártires de Tulkarem ha aumentado a cinco" y los ha identificado como Walid Ibrahim Muhamad Ghanem y Amhed Musa, de 17 años; Ahmed Tariq Noman Faraj, de 18 años; Ashraf Ahmed Yassin Yassin, de 22; y Ahmed Moeain Deeb Mahdawi, de 35 años. Con estas víctimas mortales, el balance de fallecidos en Cisjordania en lo que va de año asciende a 42, mientras que es de 361 desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en referencia al 7 de octubre, fecha de los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel y la posterior ofensiva israelí contra el enclave. Fuentes militares citadas por el diario 'The Times of Israel' han confirmado un bombardeo contra un grupo de sospechosos, tras lo que han sido publicadas fotografías en redes sociales en las que se ve un vehículo supuestamente alcanzado por el ataque. Por su parte, el Ejército de Israel ha hablado de una "amplia operación antiterrorista" en el campamento de refugiados y ha indicado que durante la misma un dron ha bombardeado a un "escuadrón terrorista" que lanzó "explosivos" contra los militares. "Varios terroristas han sido eliminados", ha indicado en un comunicado en su página web, antes de resaltar que la operación "sigue en marcha" y que hasta ahora han sido interrogados y arrestados "decenas de sospechosos". Así, ha señalado que un soldado ha resultado herido de gravedad tras ser tiroteado durante la operación, antes de indicar que los militares han analizado las viviendas del responsable del ataque ejecutado el lunes en la ciudad de Raanana, al norte de Tel Aviv, que se saldó con un muerto y más de 15 heridos, de cara a su futura demolición. Por último, ha cifrado en 26 los detenidos durante las últimas horas en Cisjordania y ha afirmado que unos 2.700 palestinos han sido detenidos desde el 7 de octubre, incluidos "más de 1.300" que mantendrían lazos con Hamás. Sin embargo, la Comisión de Asuntos sobre Detenidos y Antiguos Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos han elevado a 6.025 el número de palestinos detenidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde los ataques ejecutados por Hamás, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. El incidente en Tulkarem ha tenido lugar apenas unas horas después de que el Ejército israelí asegurara haber matado a miembros de una "célula terrorista" en un bombardeo ejecutado por un dron en el campamento de refugiados de Balata, en la ciudad cisjordana de Nablús. "GUERRA DE EXTERMINIO" Tras ello, el portavoz de la Presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil abú Rudeina, ha denunciado que estas operaciones "son parte de una guerra de exterminio contra el pueblo palestino", al tiempo que ha condenado los "asesinatos diarios" cometidos por "el Ejército de ocupación israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania". Abú Rudeina ha señalado que "la ocupación israelí está intentando de varias formas arrastrar a toda la región a la violencia y la destrucción con sus continuadas políticas de exterminación, asesinato, destrucción, robo de tierra palestina, incautación de fondos palestinos, asentamientos y terrorismo por parte de los colonos". Así, ha criticado "el absolutamente inaceptable silencio internacional" y ha reiterado que "estas condiciones explosivas incendiarán la región y nadie estará a salvo". "Estas políticas agresivas para hacer que la sangre palestina sea aceptable no tendrán éxito a la hora de lograr que el pueblo palestino se arrodille (...) y no darán seguridad y estabilidad a nadie, ya que las políticas militares y de seguridad han demostrado ser un fracaso". "La única solución es que el pueblo palestino obtenga todos sus derechos legítimos a su patria y su tierra, en línea con las resoluciones internacionales y la Iniciativa Árabe de Paz", ha sostenido, en referencia a la necesidad de materializar la solución de dos Estados, que contempla la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital. Por último, ha reiterado que Estados Unidos "es responsable del incremento de la agresión contra la población palestina y sus consecuencias", debido a su "apoyo ciego y claro sesgo ante los crímenes de la ocupación". Por ello, ha pedido a Washington que "intervenga inmediatamente para detener esta agresión y las atroces masacres que se están cometiendo contra el pueblo palestino antes de que sea demasiado tarde", ha zanjado. "POLÍTICAS OSCURANTISTAS" DE ISRAEL En esta línea, el Ministerio de Exteriores palestino ha reseñado que "el fracaso de la comunidad internacional a la hora de poner fin a la ocupación israelí y castigar a Israel por sus graves violaciones en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, da una impunidad y justifica los continuados ataques contra civiles". La cartera diplomática palestina ha subrayado en un comunicado publicado en su cuenta en X que "la extrema derecha israelí busca impedir todos los esfuerzos regionales e internacionales para detener la guerra y prolongarla para lograr sus intereses de permanecer en el poder y buscar vías de escape a la rendición de cuentas". "La derecha israelí está usando la guerra como una oportunidad para aplicar sus políticas oscurantistas, sus proyectos colonialistas expansionistas y su odio a los palestinos y su presencia en su país", ha argüido, al tiempo que ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "crear argumentos para protegerse y encubrir su cargo al prolongar la guerra". "Dividir la guerra de exterminación en etapas puede tener una forma diferente, pero la esencia es la misma, que es continuar la guerra y ganar tiempo para lograr los objetivos no declarados de Netanyahu", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que "reducir la gravedad de la destrucción y el asesinato en masa no incluye o significa dejar de atacar a los civiles y destruir sus viviendas sobre sus cabezas". Por su parte, Yihad Islámica ha afirmado que los ataques del Ejército de Israel son "operaciones de asesinato" que suponen "la forma más horrible de ejecución extrajudicial", al tiempo que ha pedido a la población de Cisjordania que "incremente sus enfrentamientos con las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos". "Que el enemigo recurra a este tipo de asesinatos demuestra su incapacidad de hacer frente a los combatientes de la resistencia sobre el terreno y los grandes costes que sufre a causa de la feroz y valiente resistencia", ha indicado en un comunicado. Asimismo, ha recalcado que "también demuestra que la entidad --en referencia a Israel-- está llevando a cabo una guerra exhaustiva contra el pueblo palestino en Cisjordania, así como en la Franja de Gaza", según ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. "Recalcamos que los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y otros medios de represión incrementarán la determinación de nuestro pueblo a la hora de hacer frente a la agresión sionista", ha dicho Yihad Islámica, que ha denunciado que Israel busca "expulsar al pueblo palestino de su patria, confiscar su tierra y extender su control sobre los lugares sagrados".