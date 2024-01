Amnistía Internacional pide detener "de inmediato" la devolución a Rusia de refugiados y solicitantes de asilo

04/12/2023 El presidente de Rusia, Vladimir Putin. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/dpa

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este miércoles a los países europeos poner fin "de inmediato" a la devolución de refugiados y solicitantes de asilo procedentes del Cáucaso Septentrional a Rusia, donde pueden ser víctimas de "tortura y abusos". En su informe 'Europa: Punto de no retorno', la organización ha alertado de que las autoridades de países como Croacia, Francia, Alemania, Polonia o Rumanía han intentado "extraditar o expulsar a solicitantes de asilo que habían huido de la persecución en el Cáucaso Septentrional", lo que implica "negarles el derecho a protección internacional". Así, ha alertado de que aquellos que son devueltos a territorio ruso podrían acabar siendo reclutados para "combatir en la guerra de Ucrania" y ha lamentado que "comunidades enteras" en la región han sido acusadas de incurrir en un "extremismo peligroso" y de representar una "amenaza existencial para la seguridad nacional debido a su identidad religiosa y étnica". "La mayoría de habitantes de la región es musulmana y de origen checheno, daguestaní e ingusetio, entre otras etnias, y al parecer eso justifica su devolución a una región en la que sus derechos están en peligro. Es escandaloso que varios Estados de Europa estén amenazando con devolver a personas que huyeron de la persecución en el Cáucaso Septentrional de Rusia al lugar exacto en el que se produjeron los abusos", ha recalcado. Por ello, la ONG ha recalcado que estos países "deben reconocer que muchas personas originarias de esa región podrían enfrentarse a su regreso a ser arrestados, secuestrados, torturados o sufrir malos tratos", ha expresado Nils Muiznieks, director de la oficina regional de Europa de Amnistía Internacional. "La situación a la que se enfrentan aquellos que han huido del Cáucaso Septentrional ha empeorado radicalmente a causa de la creciente degradación de las normas de Derechos Humanos en Rusia desde que invadió Ucrania", ha sostenido. La ONG ha advertido especialmente de la situación a la que se enfrenta la población chechena y los miembros de la comunidad LGTBI. "La retirada de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la represión de las iniciativas independientes de vigilancia de esos derechos en el país han incrementado drásticamente el peligro de abusos contra los Derechos Humanos y han privado a las víctimas de un medio importante para exigir responsabilidades a quienes perpetran los delitos", ha sostenido. INSTA A PROHIBIR ESTAS DEVOLUCIONES Amnistía ha instado a tomar medidas y prohibir la devolución de estas personas "por riesgo de tortura y otros malos tratos". Además, ha denunciado que "la base legal para las transferencias a Rusia son opacas o falsas, incluida la utilización de indicios secretos proporcionados por los servicios de seguridad y las denuncias infundadas provenientes de la propia Rusia y, en particular, las que se presentan como "notificaciones rojas" de Interpol. "Rusia ha instrumentalizado estas notificaciones para atacar a opositores políticos, disidentes, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y colaboradores. Algunos Estados europeos también aceptan garantías diplomáticas contra la tortura intrínsecamente poco fiables provenientes de las autoridades rusas para justificar la devolución de personas del Cáucaso Septentrional", recoge el texto. Asimismo, ha aclarado que "tales garantías de un país como Rusia, donde la tortura es endémica y se hace un mal uso del sistema de justicia penal con regularidad, son meros intentos de eludir la obligación absoluta de un Estado de no enviar a nadie a lugares en los que correrían riesgo de sufrir atroces violaciones de Derechos Humanos". "Desde hace algunos años, los gobiernos y las instituciones europeos han ignorado o restado importancia a los graves peligros a los que se enfrentan las personas que regresan al Cáucaso Septentrional. Esos peligros son ahora incluso mayores y es inadmisible utilizar el pretexto de las fuertes tensiones en Oriente Próximo para justificar la devolución de solicitantes de asilo", ha puntualizado Muiznieks.