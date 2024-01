Álvaro de Luna canta su versión de su ruptura sentimental con Laura Escanes

27/11/2023 Laura Escanes posa en el photocall durantte la premiere de la docuserie 'Pombo', a 27 de noviembre de 2023, en Madrid (España).. Cuando pensábamos que entre ellos había cordialidad y un buen recuerdo de una relación que al final no funcionó, llega Álvaro de Luna y publica su nuevo sencillo, 'Suerte ;)', repleto de dardos envenenados para la influencer. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Cuando pensábamos que entre ellos había cordialidad y un buen recuerdo de una relación que al final no funcionó, llega Álvaro de Luna y publica su nuevo sencillo, 'Suerte ;)', repleto de dardos envenenados para la influencer. Un método que nada nos sorprende, teniendo como referencia las canciones de Shakira, Malú y otros artistas internacionales que se desahogan con sus temas musicales. Muy discretos con su vida privada, fueron pocos los detalles que trascendieron de su ruptura y muy pocas las declaraciones que ambos hicieron de forma pública... sin embargo, el cantante ha querido alzar la voz para dejar claro cuál es su versión de la historia. "'Yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo", "Yo como un tonto creyendo en tus cuentos", "Yo no tengo tiempo para todas esas mierdas, te di mi corazón y lo pusiste en venta" o "'Yo te deseo mucha suerte que a ti te guarde la vida, pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería. Yo a ti te quise pa' siempre''" dice en sus versos el cantante. Y, sin pelos en la lengua, Álvaro deja entrever que la culpa de su ruptura sentimental la tuvo ella al no cuidar su amor: "''Pero tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía''". Por su parte, Laura no se ha pronunciado al respecto, pero sí que ha querido responder con una indirecta que dice mucho: ha subido un storie con un verso de la canción 'Qué triste', de Hens y Xavibo: "Dice más cómo te vas que cómo llegues".