Vinícius: "No soy un santo, pero todos quieren pelear conmigo"

El delantero del Real Madrid Vinícius Jr se mostró "muy contento" por el título de la Supercopa y sus tres goles contra el FC Barcelona en la final de Riad este domingo (4-1), al tiempo que reconoció que está trabajando para mejorar y ser "mejor persona" con ayuda de sus compañeros y su entrenador. "Estoy muy contento con el título, con los goles y cómo hemos jugado. Como he dicho, he dado las gracias a mi fisio, médicos del Real Madrid, compañeros y cuerpo técnico que me han dado la confianza para llegar en mi mejor versión", dijo en rueda de prensa. "Todavía no estoy, pero estoy contento con el partido de hoy. Las cosas que pasan dentro del campo, se quedan ahí. El míster está para enseñar, estoy aprendiendo de todos los partidos, aprendo desde casa después de mirar lo que hago, quiero ser una persona mejor. Quiero hacer todo por el equipo y acabo enfadándome a mí y a mis compañeros, quiero mejorar, pero tengo que seguir en esta línea", añadió un 'Vini' elegido MVP de la final. El brasileño fue preguntado por el pique en el tramo final, sobre todo en la expulsión de Araujo, un momento caliente donde tuvo que ser calmado por sus compañeros y por Carlo Ancelotti. "Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque va a salir en la prensa. Intento estar tranquilo y centrado en el partido, pero a veces no soy sólo yo. No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no se deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, dar ejemplo a los niños", reconoció. El ariete brasileño, que explicó que su celebración fue por homenaje a Cristiano Ronaldo en el estadio donde juega el portugués, su "ídolo", en la Liga saudí, elogió a un Madrid con buena pinta. "Jugar contra el Barcelona no es fácil y ganar 4-1 es muy difícil. Hemos hecho un partido casi perfecto", dijo "Todavía estamos en enero, hay mucho tiempo para jugar, para mejorar. Hay muchos equipos que son favoritos, nosotros queremos seguir jugando como estamos jugando y convencernos. Tenemos 25 jugadores preparados para hacer lo mejor", añadió. Por otro lado, Vinícius se refirió a su problema con las lesiones esta temporada. "Trato de hacer todo lo mejor posible y nunca había tenido lesiones. Este año he tenido dos y he estado muy triste, pero no me rendí, como este club, y ojalá no tenga más lesiones", terminó.