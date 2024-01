14/01/2024 Gabriela Guillén fortalece el vínculo con su madre. A la espera de saber si habrá reconciliación con Bertín Osborne o si finalmente se someterá al recién nacido a la prueba de paternidad, Gabriela Guillén tiene claras sus prioridades y en primer lugar, está su hijo. Así lo ha confesado en las múltiples declaraciones que ha hecho ante los medios de comunicación a lo largo de esta semana. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

A la espera de saber si habrá reconciliación con Bertín Osborne o si finalmente se someterá al recién nacido a la prueba de paternidad, Gabriela Guillén tiene claras sus prioridades y en primer lugar, está su hijo. Así lo ha confesado en las múltiples declaraciones que ha hecho ante los medios de comunicación a lo largo de esta semana. Además, la fisioterapeuta ha aclarado que ella no va dar el paso de someter a su hijo a unas pruebas de paternidad con Bertín Osborne porque no tiene ninguna duda de que el presentador es el padre del bebé... dejándole la pelota en su tejado después de la entrevista que ofreció la semana pasada a la revista ¡HOLA! Centrándose en su hijo y apartándose de los medios de comunicación, cumplía con su reto diario de salir de paseo con el pequeño. El pasado viernes 12 de enero pudimos ver cómo volvía a su vivienda acompañada de su madre, que no se ha separado de su lado ni un solo momento desde que dio a luz a su primer hijo. Gabriela era la primera en entrar en el portal, dejando a su madre como encargada de empujar el carrito hasta el interior. Sin duda alguna, madre e hija están fortaleciendo su vínculo ya que supone un gran apoyo para ella en estos momentos en los que se ha estrenado como madre. De esta manera, está claro que la modelo solo está preocupada en su bebé y hace oídos sordos a todo lo que se ha estado especulando estas semanas sobre las pruebas de paternidad que Bertín querría realizarse con el pequeño y, también, ante las declaraciones que éste hizo asegurando que no iba a ejercer de padre.