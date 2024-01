VÍDEO: Federico X, coronado rey de Dinamarca

27/05/2018 El 50 cumpleaños de Federico de Dinamarca ha supuesto una auténtica fiesta que ha alcanzado a todo el país, regalando todo su cariño el hijo la Reina Margarita POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FEDEDRICO DE DINAMARCA

Federico X ha sido coronado este domingo rey de Dinamarca tras la la abdicación de su madre, la reina Margarita II en una decisión histórica y sin precedentes en los últimos 900 años. La reina ha confirmado su abdicación con la firma de la correspondiente declaración al Parlamento de Copenhague en el Palacio de Christiansborg a las 14.00 horas. Federico X se ha convertido en regente en el momento exacto de la misma. Una hora después, Federico X ha sido proclamado rey en el balcón del palacio por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y con una nutrida multitud presente. No habrá ceremonia de coronación como tal, ya que no se realiza en el país desde hace más de un siglo. En su lugar hay una salva de artillería y fuegos artificiales previstos para el domingo. Ya el lunes habrá una recepción formal en el Parlamento danés y el martes tendrá lugar una ceremonia religiosa en la catedral de Aarhus. Margarita, de 83 años, ascendió al trono en 1972, coincidiendo con el fallecimiento de su padre, Federico IX. Considera que "es el momento adecuado", tal como expresó de viva voz en un reciente discurso a la nación en el que reconoció que sus recientes problemas de salud le habían pasado factura, en particular una cirugía de espalda en febrero de 2023. Con el objetivo de "ceder la responsabilidad a la próxima generación", puso fecha a su abdicación este domingo, 14 de enero, coincidiendo con el aniversario del inicio de su reinado. El mayor de sus dos hijos recoge la corona así a los 55 años de edad. El anuncio sorprendió a todos, ya que se realizó aprovechando el tradicional discurso de Año Nuevo de la reina, siguiendo los pasos de los monarcas de España, Países Bajos o Bélgica. Tras su abdicación, Margarita conservará el título de reina y el de majestad. La última vez que un soberano danés renunció voluntariamente al trono fue en 1146, cuando Erico III de Dinamarca, conocido como 'el Cordero' abdicó para retirarse a un monasterio. Margarita II tuvo una simbólica despedida de la ciudadanía el 4 de enero, cuando recorrió por última vez en carruaje y sobre las calles nevadas de Copenhague el trayecto desde el Palacio de Amalienborg, residencia oficial, hasta el Palacio de Christiansborg, sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y escenario de una tradicional recepción de principios de año a la que acuden unos mil invitados. En enero de 2025, será Federico X quien realice este simbólico recorrido. La reina saliente también celebró esta semana su última recepción oficial, después de acumular en torno a un millar en su más de medio siglo en el trono. Federico está casado desde 2004 con Mary Donaldson, una australiana a quien conoció en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Tienen cuatro hijos. El mayor, el príncipe Christian, de 18 años, es ya oficialmente el heredero al trono. Las leyes danesas establecen desde 2009 la igualdad de género en la sucesión a la corona, fruto de una modernización que vivió su primer gran paso en 1953, cuando se introdujo una reforma que eliminaba el requisito según el cual sólo podían reinar los descendientes varones, lo que allanó el camino precisamente a la monarca saliente. Federico tiene un máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Arhus y una larga carrera militar. Es aficionado al deporte y ha corrido varias maratones y no es raro verle en conciertos de rock. El 84 por ciento de la población tiene una opinión positiva del monarca, unos números similares a los de su madre. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/832904/1/federico-coronado-rey-dinamarca TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06