Trump encara el caucus republicano del lunes en Iowa con una ventaja aplastante sobre sus rivales

11/01/2024 January 11, 2024, New York, New York, USA: DONALD TRUMP attends press conference after closing arguments in his civil trial,.40 Wall Street, NYC.January 11, 2024.Photo by POLITICA Europa Press/Contacto/Sonia Moskowitz Gordon

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump concurrirá a las asambleas electorales (los llamados caucus) del Partido Republicano que se celebrarán el lunes en el estado de Iowa, el verdadero pistoletazo de salida en la carrera a la Casa Blanca que culminará en noviembre, con una ventaja mínima de 30 puntos sobre sus rivales inmediatos, según la media de encuestas recogida por la web RealClearPolitics y el último sondeo de este fin de semana publicado por la cadena NBC. Los procesos judiciales contra el magnate no han minado en absoluto la percepción que de él tiene el núcleo duro de las bases republicanas en el estado, como los cristianos evangélicos, según las conclusiones del sondeo de NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa, ni parece que las temperaturas bajo cero de la noche electoral vayan a disuadir a sus seguidores. Ahora mismo, según la encuesta de la NBC, un 48 por ciento de los votantes republicanos registrados tienen en Trump a su primera opción, seguido de la ex embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con un 20 por ciento y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 16 por ciento. La media de RealClearPolitics acentúa todavía más las diferencias: Trump se llevaría un 52 por ciento de los votos frente al 18,2 de Haley y el 15,6 por ciento de DeSantis. El actual sistema fomenta una competición que se desarrolla en la primera mitad del año electoral, a partir de un calendario que se divide por estados. En función de cada territorio, se utiliza un sistema de primarias, equiparable a una votación al uso con urnas, o de caucus, en el que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas. En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales --este año tendrán lugar el 5 de noviembre--. El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).