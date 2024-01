Trabajo firmará el acuerdo del SMI la próxima semana y convocará a los agentes sociales para el subsidio

31/01/2023 (I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, posan a su llegada a una reunión, en el Ministerio de Trabajo, a 31 de enero de 2023, en Madrid (España). Yolanda Díaz se ha reunido de manera urgente con los secretarios generales de UGT y CCOO para intentar cerrar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. Esta reunión se produce después de no haber llegado a un acuerdo sobre el SMI esta mañana entre los sindicatos y el secretario de Estado de Empleo. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que estaba convocada al encuentro, no ha asistido. ECONOMIA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene previsto firmar la próxima semana con los sindicatos el acuerdo que han alcanzado ambas partes para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5%, hasta los 1.134 euros al mes por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, según informaron a Europa Press en fuentes de la negociación. También la semana que viene se iniciará la negociación entre el Ministerio, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la reforma del subsidio por desempleo tras el rechazo del Pleno del Congreso, con los votos de Podemos, PP y Vox, a la reforma que diseñó el Gobierno sin el concurso de los agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó que, cuando se cerrara la subida del SMI, se convocaría de inmediato a sindicatos y empresarios para empezar a negociar esta reforma, uno de los hitos contemplados en el Plan de Recuperación y cuya aprobación está ligada a la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos. Tras la no convalidación de la reforma del subsidio por desempleo en el Congreso, la ministra recordó que esta reforma es "la única" que el Gobierno no pudo someter al diálogo social, ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre para que España pudiera solicitar el cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá la recepción de otros 10.000 millones de euros. "Ahora sí, abriremos la mesa de diálogo social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales", dijo Díaz, quien acusó a Podemos de haber "golpeado" a los trabajadores "de la mano de PP y Vox" al votar en contra de la convalidación de una reforma que ampliaba la cobertura y las cuantías del subsidio. Dicha reforma se diseñó con el objetivo de que entrara en vigor el próximo 1 de junio, con lo que la no convalidación de la misma no ha tenido un efecto inmediato en el sistema de protección por desempleo asistencial. Pero el decreto donde se regulaba incluía además otras cuestiones, como la ampliación del permiso de lactancia o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales que el PSOE había pactado con el PNV a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estos dos aspectos sí habían entrado en vigor y ahora han decaído con la no convalidación de la norma. El anuncio de que esta reforma del subsidio iba a ser negociada ahora en el diálogo social fue bien recibido por sindicatos y empresarios, que consideran que tendría que haberse hecho así desde el principio. Ahora, una vez cerrado el pasado viernes el acuerdo del SMI entre el Gobierno y los sindicatos, toca abrir la mesa del subsidio, en la que el Ejecutivo mantendrá sus objetivos de ampliar la cobertura del mismo y su cuantía y en la que deberá revisarse el subsidio para mayores de 52 años, que fue el que motivó el rechazo de Podemos a la norma y su no convalidación. La reforma que se ha quedado en el tintero elevaba el importe del subsidio durante el primer año de percepción, lo hacía compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación e iba ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios. En concreto, la reforma elevaba el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada. En lo que se refiere al subsidio para mayores de 52 años, su cuantía se mantenía en el 80% del Iprem, pero se rebajan gradualmente, desde el 125% actual, las cotizaciones de la Seguridad Social por la contingencia de jubilación durante la percepción del mismo. Así, en 2024 la base de cotización sería equivalente al 120% de la base mínima del Régimen General vigente en cada momento; en 2025 equivaldrá al 115%; en 2026 al 110%, y en 2027, al 105%. La reforma decaída incorporaba también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. REUNIÓN DE PENSIONES ESTE LUNES Además de la firma del acuerdo del SMI y de la apertura de la mesa para la reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno, en este caso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha convocado para esta semana, concretamente para el lunes, una reunión de la mesa de diálogo social de pensiones. Se trata de una reunión de la mesa técnica anunciada por la ministra del ramo, Elma Saiz, tras la reunión que mantuvo a mediados de diciembre, al poco de llegar al cargo, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. En materia de Seguridad Social y pensiones se ha abordado, en aquella reunión de la ministra con los dirigentes sindicales y empresariales se abordaron, entre otros temas, la puesta en marcha de la cotización y protección de prácticas formativas; la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas, así el desarrollo de los acuerdos del pacto de convenios en relación con la Incapacidad Temporal. La ministra se comprometió además a seguir avanzando en la equiparación de derechos en el ámbito de la Seguridad Social en el colectivo de empleadas de hogar para que a partir 2024 tengan el mismo tratamiento en sus lagunas de cotización que el resto de trabajadores.