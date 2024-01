Sarri carga contra la Supercopa: "Si el fútbol evoluciona así, me alegro de ser viejo"

Roma, 14 ene (EFE).- El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, cargó este domingo contra la Supercopa italiana por jugarse en Arabia Saudí copiando el formato español y aseguró que se alegra de "ser viejo" si el fútbol moderno "evoluciona" en esta dirección.

"Esto es cualquier cosa menos deporte. Coger el dinero y correr. La final de la FA Cup es la más vista del mundo y siempre se ha jugado en Wembley. Con todos los problemas de calendario se hace una Supercopa a cuatro. Altera muchas situaciones. Si el fútbol moderno evoluciona así, me alegro de ser viejo", declaró en rueda de prensa tras la victoria del Lazio ante el Lecce (1-0).

"Intentaremos dar todo lo que tenemos. Estos trofeos sirven mucho más a los entrenadores para decir que han ganado algo que al club. Yo quiero ganar los que necesita el club. En cualquier caso, jugaremos por ello. Tenemos la eliminatoria más difícil contra el Inter", añadió.

Además, el técnico se quejó del horario de su partido (12.30 CET) y del estado del césped del Estadio Olímpico de Roma.

"Habría sido difícil incluso si la hubiéramos jugado a las 21.00, pero jugar a las 12.30 ha sido una emboscada", dijo.

"Se juega en un terreno para el que no se me ocurren adjetivos. No se puede jugar al fútbol. El césped del Olímpico está impracticable, está pintado porque falta la hierba en muchos sitios, todos los equipos le dan una puntuación de 0", sentenció.

El Lazio se medirá al Inter el próximo viernes por un hueco en la final de la Supercopa Italiana. EFE

tfc/jl