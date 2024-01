(Previa) Aitana Bonmatí busca este lunes coronar su espectacular 2023 con el 'The Best'

La internacional española y jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí parte como gran favorita a imponerse a su compatriota Jenni Hermoso y a la colombiana del Real Madrid Linda Caicedo por el premio 'The Best' de la FIFA a mejor jugadora de 2023, en una gala que se celebrará en el auditorio Eventim Apollo de Londres (19.30 horas) y en la que el noruego Erling Haaland, el francés Kylian Mbappé y el argentino Leo Messi pugnarán por el galardón masculino. La catalana, que el pasado 30 de octubre conquistó su primer Balón de Oro, se postula como la gran favorita a llevarse el trofeo, que premia a la mejor jugadora del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final del Mundial femenino. Precisamente, la victoria de España por primera vez en la Copa del Mundo ha aupado a Bonmatí y a la madrileña, que a finales del pasado año cambió Pachuca por Tigres, a la terna final, que completa la delantera madridista. Las tres han sido las más nominadas por parte de un jurado internacional con entrenadores y capitanas de selecciones nacionales femeninas, periodistas y aficionados que votaron en la web oficial de la FIFA. Con un Balón de Oro de la Copa Mundial Femenina, un premio a la Jugadora del Año de la UEFA y un Balón de Oro en su palmarés este año, Aitana Bonmatí es la gran favorita para ganar otro gran galardón individual y sumarlo a los que logró con España y con el Barça femenino, vigente campeón de la Liga de Campeones y poseedor de un triplete. Por su parte, Jenni Hermoso se consagró en el Mundial como máxima goleadora de la historia de la selección española, con tres goles y dos asistencias en el triunfo del combinado nacional en el campeonato, donde recogió el Balón de Plata. En categoría masculina, los tres finalistas que optan al 'The Best' son el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland, el ariete francés del PSG Kylian Mbappé y el atacante argentino del Inter Miami Leo Messi. La victoria estará, previsiblemente, ajustada entre el jugador 'citizen', autor de 52 goles en 53 partidos y vital en el triplete de los de Pep Guardiola -Liga de Campeones, Premier League y FA Cup-, y 'la Pulga', defensor del premio y ganador del Balón de Oro el pasado mes de octubre. CATA COLL OPTA A MEJOR PORTERA Mientras, la española Cata Coll, del FC Barcelona y campeona del mundo con la selección el pasado verano, es una de las tres nominadas finales al premio a la mejor portera. La joven guardameta balear, titular de la 'Roja' en la conquista de la Copa del Mundo desde los octavos de final, fue incluida entre las siete finalistas anunciadas el pasado mes de septiembre y superó el corte junto a la inglesa Mary Earps, del Manchester United y ganadora del reconocimiento en la pasada edición, y la australiana McKenzie Arnold, del West Ham United. Por otro lado, para el galardón masculino, los finalistas son el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid y actualmente recuperándose de una grave lesión de rodilla, el marroquí Yassine Bounou 'Bono', que este verano dejó el Sevilla para jugar en el Al Hilal saudí, y el brasileño Ederson, del Manchester City. GIRÁLDEZ Y GUARDIOLA, NOMINADOS A MEJOR ENTRENADOR Por último, Jonatan Giráldez, ganador de la Liga F y la Liga de Campeones con el FC Barcelona, y Pep Guardiola, ganador del triplete con el Manchester City, están entre los nominados a mejor entrenador de fútbol femenino y masculino. Giráldez -que al terminar la temporada abandonará el conjunto culé-, la británica Emma Hayes (Chelsea) y la neerlandesa Sarina Wiegman (Inglaterra) son los tres finalistas al mejor entrenador femenino de 2023. El técnico vigués parte, sobre todo por la conquista de la 'Champions', como el principal favorito a alzarse con el galardón ante Hayes, que levantó su cuarta Superliga consecutiva y su tercera FA Cup seguida con el Chelsea, y Wiegman, que llevó a la selección inglesa, actual campeona de Europa, a la final del Mundial. En la categoría de fútbol masculino, Pep Guardiola (Manchester City) rivalizará con los italianos Simone Inzaghi (Inter) y Luciano Spalletti (Nápoles) por un reconocimiento que nunca ha ganado el de Santpedor, finalista en las dos últimas ediciones. El entrenador catalán es teóricamente también el máximo favorito tras lograr ganar la primera 'Champions' de la historia del City, trofeo al que se sumaron la Premier League, la FA Cup y la Supercopa de Europa. Por su parte, Simone Inzaghi llevó al Inter a la final de la Liga de Campeones y a alzar la Copa de Italia, mientras que Luciano Spalletti ganó la Serie A con el Nápoles 33 años después.