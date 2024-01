Netanyahu advierte de que "ni la CIJ, ni Irán ni nadie puede detenernos"

20/07/2023 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu POLITICA INTERNACIONAL Amos Ben-Gershom/Gpo/Dpa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que Corte Internacoinal de Justicia (CIJ), ni Irán, "ni nadie" peude detener a Israel en su ofensiva militar contra la Franja de Gaza. "Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie", ha afirmado Netanyahu en rueda de prensa este sábado. Para el mandatario israelí la acusación de genocidio contra Israel "es un nuevo mínimo en la historia de las naciones" y ha criticado el "hipócrita ataque de La Haya contra el Estado judío surgido de las cenizas del Holocausto" que ha atribuido a "emisarios de Hamás, que quiere perpetrar otro Holocausto contra los judíos". Netanyahu ha destacado que militares israelíes han encontrado copias del 'Mein Kampf', 'Mi Lucha', escrito por Adolf Hitler, en campamentos de Hamás en Gaza. "Dentro de una casa de Gaza encontraron una tablet de una niña con una imagen de Hitler como fondo de pantalla", ha denunciado. Además, ha recordado que el canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que Hamás son "los nuevos nazis" tras ver un vídeo sobre los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre y ha destacado que Berlín ha argumentado a favor de Israel ante la CIJ. "Ayer hablé con el canciller Scholz y le di las gracias por la intención de Alemania de enviar una delegación a La Haya para ayudar a desacreditar esta despreciable mentira", ha explicado. Quienes apoyan a Hamás apoyan a "asesinos, violadores, a quienes decapitan, a quienes queman a bebés". "Esta campaña de difamación internacional no va aflojar nuestras manos ni a debilitar nuestra determinación de combatir hasta el final porque ha cambiado algo en la historia de nuestro pueblo", ha resaltado. "El antisemitismo es el mismo antisemitismo, pero el estatus del pueblo judío ha cambiado porque hoy tenemos un país. Hoy tenemos unas fuerzas de defensa y tenemos a soldados heroicos que protegen a nuestro pueblo (...). Lo que pasó el 7 de octubre no volverá a pasar", ha subrayado. FRONTERA SUR DE GAZA Netanyahu se ha referido también a que la frontera de Gaza con Egipto es uno de los próximos objetivos de la ofensiva. "No podemos terminar la guerra sin sellar el corredor sur de Gaza" porque de lo contrario "eliminaremos a Hamás y desmilitarizaremos Gaza solo para ver cómo las armas vuelven a entrar", ha argumentado. Netanyahu ha destacado que todavía no se ha tomado una decisión sobre cómo conseguir este "sellado" de la zona fronteriza en aparente respuesta a una información publicada por 'The Wall Street Journal' sobre una ofensiva militar israelí inminente para tomar el control de la región. El mandatario israelí ha reiterado que la guerra continuará hasta que Hamás sea destruido y los 136 rehenes que restan en manos de las milicias palestinas sean liberados. Así, ha defendido mantener la "presión" militar sobre Hamás como mejor vía para lograr la liberación de los rehenes.