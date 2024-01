Netanyahu advierte de que la guerra de Gaza "durará muchos meses más"

02/12/2020 (201202) -- JERUSALEM, Dec. 2, 2020 (Xinhua) -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a statement at the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem, on Dec. 2, 2020. Israeli lawmakers on Wednesday voted in a preliminary reading in favor of a bill to dissolve the parliament, amid a coalition crisis that could force an election within two years. POLITICA Europa Press/Contacto/Yonatan Sindel/JINI

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha apuntado este domingo que la ofensiva militar israelí contra Hamás en la Franja de Gaza "durará muchos meses más". "Tenemos que gestionar esta guerra. Durará muchos meses más. Por eso estamos presentado hoy un presupuesto de guerra", ha explicado Netanyahu antes de la reunión del Consejo de Ministros que tratará una propuesta de enmienda para el gasto público de 2024, informa el diario 'The Times of Israel'. La enmienda prevé así un incremento significativo del gasto militar, medidas para favorecer a los reservistas y a sus familias y también a los soldados profesionales, ha explicado Netanyahu. El objetivo es aprobar esta enmienda presupuestaria "en 24 horas". "Estoy dispuesto a sentarme aquí el tiempo que sea necesario. Si es posible, terminaremos esto esta misma noche. Vamos a darle un presupuesto de guerra al Estado de Israel, un presupuesto que nos promete seguridad y futuro", ha resaltado. El mandatario israelí ha destacado que en los 100 días que dura ya el conflicto han logrado traer de vuelta a la mitad de los rehenes. "No vamos a renunciar a ninguno. Estamos haciendo todo lo posible para traer de vuelta a casa a todo el mundo. A todo el mundo. Sin excepciones", ha añadido.