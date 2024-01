Mancini: "No me reprocho nada de mi marcha, pero hubiera estado con Italia 10 años más"

Roma, 14 ene (EFE).- El italiano Roberto Mancini, eseleccionador italiano y actual seleccionador de Arabia Saudí, declaró este domingo que no se reprocha nada de su marcha de la 'Azzurra', pero desveló que "hubiera estado 10 años más" porque se encontraba "muy bien"

"No me reprocho nada de mi salida. Cuando suceden estas cosas, siempre hay algún error. Pero así es nuestra vida: a veces despiden al entrenador y nadie habla de ello, a veces dimite. Lo sentí mucho, porque habría estado 10 años más en la selección , porque me sentí muy bien y fue una gran pena", reconoció en el programa televisivo 'Che Tempo che fa'.

El seleccionador de Arabia Saudí, que levantó al Eurocopa en el verano de 2021, recordó a uno de sus mejores amigos y compañeros de profesión, el italiano Gianluca Vialli, fallecido a principios de 2023.

"Vivimos juntos años maravillosos. De jóvenes ganamos e hicimos una vida juntos. Siempre lo siento conmigo. Es como si Gianluca nunca se hubiera ido, como si estuviera ahora mismo en Londres. Creo que la amistad fraternal va más allá de todo, por eso no importa cuántas veces nos vimos en un año o hablamos, éramos muy cercanos y por eso para mí él sigue aquí", dijo emocionado.

Además, el exjugador del Sampdoria confesó que su intención es volver en algún momento.

"Desde el día que me fui, mi sueño ha sido volver a la 'Samp'. Fueron muchos años (15), una vida llena de victorias y alegrías. Me encantaría volver", sentenció. EFE

tfc/jl