Lorena Durán nos confiesa cómo se encuentra su corazón

27/11/2023 Lorena Durán posa en el photocall de los 'Premios Woman', a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

La modelo Lorena Durán desfiló este sábado para Johanna Calderon en la 'We Love Flamenco' de Sevilla. La diseñadora eligió una canción de Rosalía para abrir su desfile, que destacó por diseños de noche con inspiración andaluza. Minutos más tarde, Lorena, feliz y disfrutando de su soltería, nos confesaba que "mi corazoncito está lleno de amor, tengo a mi familia, estoy rodeada de todos ellos y muy feliz, sola, muy feliz". Aunque no descarta abrir su corazón "por ahora", parece que la modelo está saboreando una de sus mejores etapas personales, pero sobre todo, a nivel profesional, ya que fue el centro de todas las miradas por sus tan comentados diseños. Tras desfilar con un diseño de Johanna Calderón, nos comentaba que espera poder lucirlo en la Feria de este año: "Pues para mí el vestido rojo que acabo de llevar, este diseño de flamenca de Johanna, creo que es mi favorito este año y el color pues me representa... Yo creo que sí, que es el elegido este año para ir a la feria".