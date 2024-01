Lara Dibildos asegura que apoya "siempre" a Cándido Conde-Pumpido

14/01/2024 LARA DIBILDOS. Este sábado conseguíamos las primeras palabras de Lara Dibildos tras la entrevista de Cándido Conde-Pumpido en '¡De viernes!' y nos aseguraba que no había podido escuchar las declaraciones que había hecho sobre ella, pero confirmaba que cuando se enterase, comentaría que le han parecido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Este sábado conseguíamos las primeras palabras de Lara Dibildos tras la entrevista de Cándido Conde-Pumpido en '¡De viernes!' y nos aseguraba que no había podido escuchar las declaraciones que había hecho sobre ella, pero confirmaba que cuando se enterase, comentaría que le han parecido. 24 horas después, la hija de la recordada Laura Valenzuela, ha reaparecido ante las cámaras y aunque nos ha vuelto a confirmar que todavía no ha escuchado la entrevista, sí que ha querido dejar claro que apoya completamente a Cándido y que ya conocía la verdad de toda la historia porque se lo había comentado personalmente. Lara ha reaccionado por fin a la entrevista de Cándido Conde-Pumpido y nos ha asegurado que "me lo contó" a pesar de no haberla visto todavía: "No, no la vi, estaba en Valladolid y no pude, la veré". Eso sí, la actriz ha dejado claro que "siempre" va a apoyarle en todo y no se cierra al amor: "Que va, no hay que cerrarse a nada, la vida es muy bonita"... de esta manera, parece que ella también le deja la puerta abierta a una posible reconciliación después de que el abogado pregonase su amor en televisión.