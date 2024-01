La oposición laborista apoya los ataques británicos contra los hutíes sin la aprobación del Parlamento

14/01/2024 January 14, 2024, London, England, United Kingdom: Labour leader KEIR STARMER is seen outside BBC as he appears on Sunday With Laura Kuenssberg. POLITICA Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, ha expresado este domingo su apoyo a los ataques del pasado jueves sobre suelo yemení contra los hutíes en represalia por el acoso a buques mercantes en el mar Rojo y que se realicen sin necesidad de la aprobación del Parlamento. "Evidentemente hay una gran diferencia entre una operación como la de los últimos días y una acción militar, una campaña sostenida, una acción militar que normalmente implica la presencia de tropas en tierra", ha apuntado Starmer en declaraciones a la cadena británica BBC. El propio Starmer había defendido recientemente que cualquier acción militar fuera previamente aprobada por el Legislativo. En cambio el Partido Liberal Demócrata, también en la oposición, ha criticado al Ejecutivo por "saltarse" al Parlamento. "Estamos muy preocupados por los ataques contra los hutíes, lo que hace aún más importante que los diputados no sean silenciados en una cuestión tan importante", ha indicado la portavoz liberaldemócrata de Exteriores, Layla Moran. Starmer, líder de la oposición británica, ha manifestado abiertamente su apoyo a esta intervención militar en Yemen. "Había que actuar. Me satisface haber sido informado al respecto", ha indicado. Sin embargo, ha advertido de que en caso de nuevas acciones "habrá que considerar los argumentos". "Espero (que se me informe). Espero que el primer ministro haga una declaración y entonces decidiremos en función de la situación", ha explicado. NO ES UNA ESCALADA En el mismo programa ha estado el ministro de Asuntos Exteriores británico, quien ha resaltado que el ataque del jueves coordinado con Estados Unidos supone "un mensaje muy claro" para los hutíes sobre la disposición de ambos países de "respaldar las palabras con acciones". Sin embargo, ha subrayado que la intervención no supone una "escalada" del conflicto de la Franja de Gaza y ha querido separar los ataques en el mar Rojo de la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino. "La escalada ha sido causada por los hutíes", ha resaltado. Cameron ha mencionado que se han producido 26 ataques desde el 19 de noviembre. "Hemos soportado casi dos meses de ataques continuos y hemos dado aviso tras aviso, pero al final no ha funcionado y el número de ataques estaba creciendo y la gravedad de esos ataques era cada vez mayor", ha argumentado. "Si no se actuaba contra los hutíes en el mar Rojo hubiera habido más ataques", ha destacado Cameron sobre los "ataques terroristas" de las milicias yemeníes. Cameron ha revelado además que ha mantenido recientemente una conversación con su homólogo iraní, Hosein Amirabdolahian, a quien ha trasladado que consideran "inaceptables, ilegales y peligrosos" los ataques en el mar Rojo de los hutíes, aliados de Irán.