La MONUSCO iniciará el proceso de retirada con la salida de Kivu Sur en abril

11/12/2023 December 11, 2023, New York, New York, United States: BINTOU KEITA, Special Representative of the Secretary-General in the Democratic Republic of the Congo and Head of United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) speaks to the press about upcoming plans for 2024 in the UN HQ. POLITICA Europa Press/Contacto/Bianca Otero

La Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) y el Gobierno congoleño han anunciado este sábado que el inicio del retirada de la misión del país se iniciará el próximo mes de abril con la salida de sus efectivos de la provincia de Kivu Sur, siendo esta la primera etapa de un plan diseñado en tres fases. La representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y Jefa de la MONUSCO, Bintou Keita, y el Ministro de Asuntos Exteriores del país, Christophe Lutundula, han reafirmado este sábado su voluntad de trabajar conjuntamente en la "retirada progresiva, responsable, honorable y ejemplar" de la misión y así lo han señalado durante una rueda de prensa en Kinshasa, la capital. Esta retirada se llevará a cabo en tres fases diferenciadas atendiendo a lo acordado por Keita y Lutundula en noviembre del pasado año. "No escatimaremos esfuerzos para completar este proceso. La fase 1 de retirada ya ha comenzado. Prevé la retirada completa de los soldados y policías de la MONUSCO de la provincia de Kivu del Sur antes del 30 de abril de 2024", ha detallado Keita a través de la red social X, antes conocida como Twitter. La segunda y la tercera fase, ha agregado la representante de la MONUSCO, se centrarán en "la retirada de Kivu Norte e Ituri respectivamente, tras la evaluación de la fase 1, tal como exige el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con el plan de retirada". Durante todo el proceso, tanto la misión como el Gobierno de República Democrática del Congo "garantizarán que la transferencia de tareas y responsabilidades en materia de seguridad y protección de los civiles sea efectiva antes de cualquier retirada", ha prometido la jefa de la MONUSCO en la misma plataforma. Por su parte, Lutundula ha destacado que ambos equipos "han trabajado en sinergia, con espíritu constructivo y con un gran sentido de responsabilidad" y han elaborado un plan de retirada en el que se contemplan "las condiciones para la transferencia gradual de tareas de la MONUSCO al Gobierno congoleño". "El Consejo de Seguridad ha respaldado este plan y juntos implementaremos esta estrategia de retirada para materializar la visión del Jefe de Estado de hacer de la retirada de la MONUSCO un modelo de transición para una operación de paz de las Naciones Unidas, ha aseverado el titular de Exteriores. "UN MOMENTO HISTÓRICO" A este respecto, Keita ha agradecido a las autoridades congoleñas su "franca colaboración" durante todo el proceso y ha "acogido con satisfacción el deseo de las autoridades congoleñas de hacer de la retirada de la MONUSCO un modelo de transición exitosa de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. "Por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta un mandato pidiendo a la MONUSCO que comience su retirada de la República Democrática del Congo. Este es un momento histórico. No escatimaremos esfuerzos con nuestros socios congoleños para llevar este proceso a una conclusión exitosa", ha expresado la representante especial. No obstante, Christophe Lutundula ha querido recordar que la retirada de la misión "no equivale al fin de la guerra ni al fin de la crisis de seguridad". "El camino por recorrer es largo y está plagado de obstáculos", ha advertido. "La retirada de la MONUSCO no supone el fin de la lucha que libra el pueblo congoleño para disfrutar de todos los derechos inherentes a su patrimonio. A todos los congoleños debemos seguir luchando", ha señalado el ministro, quien ha avanzado que, "tras la salida total de la MONUSCO, el Estado congoleño asumirá todas sus responsabilidades en materia de seguridad de conformidad con la Constitución".