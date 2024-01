La Escuela Convives brinda apoyo a cerca de 2.000 personas con discapacidad en su primer año de existencia

13/12/2023 Aplicación de la Escuela Convives, una plataforma con la que la Asociación Convives con Epasticidad trabaja para que las personas que conviven con discapacidad mejoren su autonomía. SOCIEDAD CLAUDIA TECGLEN

La Escuela Convives --una iniciativa online impulsada por la asociación Convives con Espasticidad-- ha ayudado en su primer año de existencia a cerca de 2.000 personas con discapacidad a través de tres módulos centrados en el afrontamiento activo de su condición, la inclusión laboral y la prevención del suicidio. En concreto, el módulo 'Ilusiónate de nuevo con tu vida', compuesto por 13 bloques temáticos, se centra en prevenir el suicidio de todas estas personas e intentar que, tanto ellos como sus familiares, recuperen la esperanza y la ilusión por la vida. El objetivo es atender a las preguntas de los usuarios en la "más absoluta confidencialidad", según explica la asociación. Alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS). En España, la media es de un suicidio cada dos horas y media, es decir, diez al día, lo que lo convierte en la primera causa no natural de muerte en el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, pese a la ausencia de cifras oficiales, esta realidad es especialmente acusada entre las personas con discapacidad como alerta Convives con Espasticidad que añade que este colectivo se enfrenta a la dificultad de participación social, la falta de accesibilidad universal, la baja autoestima, la soledad no deseada o los estereotipos, entre otros, como concluye el estudio 'El suicidio en las personas con discapacidad en España', del Observatorio Estatal de la Discapacidad. En este contexto, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez, enfatiza "la necesidad de promover el autocuidado, también y sobre todo en la esfera de la salud mental, de las personas con discapacidad, las cuales están más expuestas a sufrir los efectos de factores ambientales perturbadores de una condición óptima de salud; el padecimiento psíquico está en el origen de la discapacidad psicosocial". La asociación Convives con Espasticidad tiene ofrece otros dos módulos centrados en empleo y emprendimiento y cómo afrontar la discapacidad de forma activa. La presidenta de Convives con Espasticidad, Claudia Tecglen, destaca la necesidad de aceptar que la discapacidad es un factor de riesgo para la salud mental de estas personas por lo que pide poner el foco en cuestiones como la falta de accesibilidad, el aislamiento social, el dolor crónico, la baja inclusión educativa o la alta tasa de desempleo que sufren para que no pierdan "la esperanza ni la ilusión por la vida". "Las estrategias de afrontamiento proactivas que trabajamos en la Escuela son útiles para todas las personas, sobre todo para aquellas que se enfrentan a retos de forma constante como las personas con discapacidad y sus familias", ha señalado por su parte el coordinador adjunto de la Escuela Convives, psicólogo clínico y médico de familia, Darío Fernández.