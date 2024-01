Jorge Prado gana su primera manga del AMA Supercross en San Francisco

06/01/2024 Jorge Prado gana su primera manga del AMA Supercroos en San Francisco. El piloto español Jorge Prado ha terminado séptimo en la final de su segunda carrera en el AMA Supercross, el campeonato estadounidense de supercross, una prueba que se ha celebrado en San Francisco (Estados Unidos) y en la que ganó por primera vez una de las mangas clasificatorias, algo que no había conseguido ningún piloto español. NORTEAMÉRICA CULTURA DEPORTES ESTADOS UNIDOS PRENSA JORGE PRADO

El piloto español Jorge Prado ha terminado séptimo en la final de su segunda carrera en el AMA Supercross, el campeonato estadounidense de supercross, una prueba que se ha celebrado en San Francisco (Estados Unidos) y en la que ganó por primera vez una de las mangas clasificatorias, algo que no había conseguido ningún piloto español. El gallego, campeón del mundo de MXGP, se adaptó a la perfección a las complicadas condiciones de la pista en una lluviosa jornada en la ciudad californiana, en donde no sufrió ninguna caída, se llevó su manga y concluyó séptimo en la final. El lucense marcó el duodécimo crono en entrenamientos y se plantó en parrilla de la primera manga con la convicción de que podía hacer su primer holeshot en América. Salió primero e imprimió un ritmo vertiginoso en la primera vuelta para rodar en solitario y ver la bandera de cuadros en primer lugar. "Era un sueño que tenía desde pequeño, venir aquí y conseguir estar delante... Y aquí estoy, viviendo el sueño. Me he sentido bien en una pista que estaba muy difícil y espero seguir por este camino", confesó Prado, que debutó la semana pasada en Anaheim. En la manga final, no pudo repetir la misma salida porque en los primeros metros su Gas Gas se cruzó en el barro y llegó a la primera curva en medio del grupo. El próximo sábado, en San Diego, disputará su tercera y última carrera de esta temporada en el campeonato americano, antes de regresar a Europa para preparar el Campeonato del Mundo que comenzará en marzo.