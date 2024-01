Familias de rehenes israelíes recuerdan los 100 días de su secuestro en Gaza

09/01/2024 January 9, 2024, Tel Aviv, Israel: Both Israelis and tourists visit the Hostages Square outside Tel Aviv's Museum of Art to support the hostage families and experience the art installations created on their behalf as U.S. Secretary of State Blinken holds meetings inside the adjacent Kiryah, the IDF National HQ, for the fourth time since 7th October, 2023. 136 Israeli hostages are believed to still be in Hamas captivity in the Gaza Strip. POLITICA Europa Press/Contacto/Nir Alon

Un grupo de familias de rehenes israelíes han comenzado este sábado 24 horas de eventos para conmemorar el domingo los cien días de su secuestro por las milicias palestinas tras su incursión en Israel el 7 de octubre, detonante de la actual guerra entre Israel y Hamás. Las conmemoraciones de este día comenzarán con un mensaje del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y están caracterizadas por la apertura en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv de un modelo de un túnel de Hamás que los transeúntes pueden recorrer para comprobar de primera mano las condiciones en las que se encontrarían la mayor parte de los rehenes en el enclave palestino. Las familias han escrito en este túnel los nombres de algunos de sus secuestrados y grabado muescas en representación del número de días que llevan bajo cautiverio, recoge el diario 'The Times of Israel'. "Creo que nos hace falta presión pública, no hay otra forma de verlo", ha declarado una portavoz del Foro de las Familias de Rehenes y Desaparecidos, Dorit Gvili, al Canal 12 de la televisión israelí. Ya por la noche, unas 120.000 personas, según los convocantes, han participado en la manifestación en apoyo a los rehenes y sus familiares con intervenciones de rehenes liberadas y figuras políticas israelíes. En paralelo, miles de pesronas se han manfiestado en la plaza Habima de Tel Aviv para exigir la dimisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y la convocatoria de elecciones anticipadas. Parte de los asistentes han cortado la autopista Ayalon. Israel estima que, a día de hoy, 132 personas siguen desaparecidas y consideradas como rehenes después de los ataques de Hamás y el resto de milicias palestinas. De ellas, el Gobierno israelí cree que 25 están muertas. Se estima que 240 personas fueron tomadas como rehenes pero 105 fueron liberadas posteriormente por Hamás durante un alto el fuego de seis días a finales de noviembre.