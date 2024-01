Fabiola Martínez no desvela cómo se encuentra Bertín Osborne tras su contagio de Covid

14/01/2024 FABIOLA MARTÍNEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Después de las grandes polémicas que ha protagonizado Bertín Osborne -la última de ellas por la entrevista que dio hace dos semanas a la revista ¡HOLA!- Fabiola Martínez ha reaparecido ante las cámaras. Esta vez no ha sido en Madrid, ha sido en Sevilla, en la 'We love flamenco'. Le hemos preguntado por la situación en la que se encuentra el presentador de televisión, pero lo cierto es que no ha querido desvelar ningún detalles después de saber que ha estado en la cama durante todos estos días tras contagiarse de Covid. Fabiola nos ha dejado claro que no va a hablar de Bertín Osborne ni tampoco de su estado de salud tras haber estado en la cama por Covid-19: "Si lo supiera tampoco te lo diría porque iría en contra de lo que te he dicho, no sé nada... no es que no sepa, es que no voy a hablar". Además, la venezolana nos asegura que "estoy feliz, muy bien, ilusionada, look nuevo, planes, proyectos" y que tiene la puerta abierta al amor: "El corazoncito abierto" aunque descarta vivir la feria de abril enamorada: "Vestida de flamenca seguramente, ahora, con un adorno al lado no, seguramente no, con otros complementos". La que fuera mujer del cantante no va a hablar de aspectos que desconoce porque "incomoda es que llegas a los sitios y te preguntan cosas de las que no tengo respuesta, no tengo información, que toda tu vida se limite, en cuanto a medios, a chivarte de otras cosas de las que no tengo información, es como ridículo".