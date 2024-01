Encontradas con vidas las nueve mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en México

15/10/2023 October 15, 2023, Mexico City, Mexico: Members of the Mexican Army lower the monumental flag of Mexico in the Zocalo during the XXIII Zocalo International Book Fair in Mexico City. on October 15, 2023 in Mexico City, Mexico SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Luis Barron

Las nueve mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en el estado mexicano de Tabasco por el Consulado de ese país en Cancún han sido encontradas vivas, según han informado autoridades locales. "Informo a la opinión pública de que a 24 horas de que la Fiscalía General de Tabasco fuese enterada por el escrito del Consulado de Colombia en Cancún, y después de un buen trabajo de investigación de dicha Fiscalía, se ha localizado a las mujeres colombianas mencionadas por la cónsul y que presuntamente estaban desaparecidas", ha escrito el gobernador interino del Estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Ha añadido que "las mujeres se encuentran bien de salud y están bajo el resguardo de la Fiscalía General de Tabasco para determinar su situación". "Seguiremos informando por las cuentas y canales oficiales", ha asegurado. Horas antes, el Gobierno de Tabasco había confirmado que el 12 de enero se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por el presunto secuestro de nueve mujeres originarias de Colombia. El portavoz institucional, Juan Carlos Castillejos, tildó el hecho de "lamentable", ya que las mujeres no habían sido vistas desde hacía una semana y no se informó de lo ocurrido a las autoridades hasta el viernes, según el periódico 'Proceso'. Al parecer, una de las víctimas pudo acceder a un teléfono móvil hace un par de días y de esta manera consiguió comunicarse con su familia en Colombia. En el audio se escucha que le pide disculpas a su madre y que rece por ella y por el resto de víctimas: "Mami, te amo mucho. Yo estoy bien, rece mucho por mí y por esas muchachas, somos varias, yo apenas tenga mi celular me comunico con usted... Perdóneme, mami, por todo, por todo por todo".