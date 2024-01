El Supremo de Pakistán obliga a los candidatos del PTI a presentarse a las elecciones como independientes

18/07/2018 July 18, 2018 - Lahore, Punjab, Pakistan - Pakistani cricket star-turned-politician and head of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Imran Khan addressing during a political campaign rally for the upcoming general election at Shahdara Cricket Stadium. POLITICA Europa Press/Contacto/Rana Sajid Hussain

El Tribunal Supremo de Pakistán ha dictaminado que los candidatos del principal partido de oposición del país, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI) deberán presentarse como independientes al declarar como ilegal la elección de su nuevo líder Gohar Alí Jan a principios de diciembre. Alí Jan fue elegido prácticamente a dedo por el gran líder opositor del país, Imran Jan, ahora mismo encarcelado por la venta de regalos recibidos en calidad de mandatario. El Supremo, en su veredicto dado a conocer poco antes de la pasada medianoche, se ha negado a reconocer ese proceso como una primaria en firme, un requisito imprescindible para que los partidos puedan presentar a su candidato presidencial. Concretamente, el Supremo esgrimió que 14 miembros del PTI, con credenciales declaradas, se habían quejado de que, en realidad, el partido nunca había celebrado primarias. El PTI intentó defenderse argumentando que estos denunciantes no eran verdaderos miembros del partido pero el tribunal ha desestimado este razonamiento. "Esta mera negación es insuficiente porque los denunciantes han establecido con toda credibilidad su larga relación con el PTI, de acuerdo con el veredicto publicado en la propia página web del Tribunal. La decisión del Supremo se ha traducido en una orden muy específica: la eliminación del símbolo electoral del partido, un bate de cricket (Imran Jan es una leyenda de este deporte en el país). Los símbolos electorales tienen una importancia extraordinaria en Pakistán, un país donde la tasa de alfabetización en los adultos no llega al 60 por ciento, según la UNESCO, y por lo tanto millones de personas no saben leer los nombres de los partidos o de los candidatos. Ahora, cada candidato del PTI a las elecciones generales del 8 de febrero deberá comparecer con su propio símbolo, con la consiguiente confusión y probable pérdida de votos en lo que, para Alí Jan, "se trata de largo de la peor decisión posible y millones de votantes van a notar su impacto", según un comunicado remitido por el partido. Lo ocurrido esta noche despeja todavía más el camino hacia el poder para el ex primer ministro Nawaz Sharif, némesis de Jan, quien presentó a finales de año su candidatura tras ver anulada una condena en su contra por corrupción, caso que Sharif achacó a una persecución política orquestada por su gran enemigo político. Ahora mismo Jan está completamente inhabilitado para participar en estos comicios pero la extraordinaria influencia popular de la que sigue gozando podría enturbiar en gran medida el desarrollo de las elecciones.