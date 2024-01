El presidente de Maldivas ordena al contingente militar indio que abandone el país en un plazo de dos meses

10/01/2024 BEIJING, Jan. 10, 2024 -- Chinese President Xi Jinping and President of the Republic of Maldives Mohamed Muizzu witness the signature of bilateral cooperation documents after their talks at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Jan. 10, 2024. Xi held talks with Muizzu, who is paying a state visit to China, in Beijing on Wednesday. POLITICA Europa Press/Contacto/Liu Bin

MADRID 14 (EUROPA PRESS) El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ha dado un plazo de dos meses al contingente militar indio para que abandone el país en cumplimiento del programa electoral que le aupó al poder en las pasadas elecciones de octubre y por el que prometió distanciarse de las relaciones con Nueva Delhi en favor de un acercamiento a China. Ahora mismo hay cerca de 80 militares indios destacados en el archipiélago en calidad de entrenadores de las fuerzas maldivas y fuerza humanitaria. La decisión fue puesta en conocimiento de las autoridades indias durante un encuentro entre responsables de Exteriores donde "la delegación que representaba al presidente Muizzu informó de que las tropas indias debían abandonar el país para el 15 de marzo", ha confirmado el director de Políticas de la Oficina Presidencial, Ahmed Nazim. "El punto más importante a señalar aquí es que las tropas indias no pueden permanecer en las Maldivas. Esa es la política de este gobierno. También es la promesa del presidente y lo que el pueblo de Maldivas quiere", ha añadido. Este anuncio tiene lugar precisamente después de una visita de cinco días efectuada por Muizzu a China. A su regreso, y sin dar nombres, el mandatario aseguró que "Maldivas puede ser un país pequeño pero no le da licencia a nadie para acosarnos". "No estamos en el patio trasero de nadie. Somos un Estado independiente y soberano", aseguró a los medios reunidos en el aeropuerto internacional de Velana, en declaraciones recogidas por el portal maldivo Sun. El Gobierno indio todavía no se ha pronunciado al respecto sobre esta última fricción después de que, la semana pasada, tres viceministros del Gobierno de Maldivas fueran destituidos tras las quejas de India, que denunció que se habían burlado del primer ministro indio, Narendra Modi, en publicaciones en redes sociales. Malsha Sharif, Mariam Shiuna y Abdulá Mahzum, los tres viceministros del Ministerio de Juventud maldivo, han dejado sus cargos tras criticar a Modi en X, antes Twitter, llamándole payaso y burlándose de un vídeo en el que Modi promociona el turismo dentro de India sin necesidad de viajar al extranjero, a países como Maldivas.