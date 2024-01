El jefe de la UNRWA lamenta que los primeros 100 días de conflicto en Gaza dejarán "cicatrices de por vida"

08/10/2023 October 8, 2023: Gaza, Palestine. 10 October 2023. Displaced Palestinians take shelter in an UNRWA school while the Gaza Strip is heavily hit by Israeli bombardments. Amid the intensive explosions Palestinians in Gaza seek shelter in schools and public spaces. The ongoing Israeli attack on Gaza takes place while rockets are still launched from Gaza into Israel and follows a major Hamas operation in Israel on Saturday POLITICA Europa Press/Contacto/Alaa Qraiqea

El comisionado de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha lamentado este sábado el impacto de los primeros 100 días tras la reanudación del conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre y ha señalado que muchos civiles llevarán "cicatrices de por vida". Se cumplen 100 días de "muerte masiva, destrucción, desplazamiento, hambre, pérdidas y dolor", que "están manchando nuestra humanidad compartida", ha manifestado Lazzarini, quien ha recalcado que "esta guerra afecta a toda la población de Gaza" --más de dos millones de personas--. "Muchas (personas) llevarán cicatrices de por vida, tanto físicas como psicológicas. La gran mayoría, incluidos los niños, están profundamente traumatizados", ha asegurado. El jefe de la UNRWA ha apuntado que los bombardeos continuados en toda la Franja de Gaza han dado lugar al mayor desplazamiento del pueblo palestino desde 1948, forzando "el desplazamiento masivo de una población que se encuentra en un estado de cambio, constantemente desarraigada y obligada a irse de la noche a la mañana, sólo para trasladarse a lugares que son igualmente inseguros". En este contexto, Lazzarini ha subrayado que "la difícil situación de los niños en Gaza es especialmente desgarradora". "Toda una generación de niños está traumatizada y tardará años en sanar. Miles han sido asesinados, mutilados y huérfanos. Cientos de miles están privados de educación. Su futuro está en peligro, con consecuencias de largo alcance y duraderas", ha descrito el comisionado. INFRACCIONES PERIÓDICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL El representante de la UNRWA ha reiterado que "el Derecho Internacional Humanitario, establecido para proteger a los civiles y regular la conducción de las hostilidades, se infringe periódicamente" en la Franja, donde "los civiles y la infraestructura civil, incluidos hospitales y refugios de la UNRWA, han sido atacados durante los últimos tres meses, matando a cientos de civiles e hiriendo a miles". A este respecto, Lazzarini ha instado a proteger "en todo momento" las instalaciones de la UNRWA a los civiles y a "no utilizarlos nunca con fines militares" y ha criticado que, "a pesar de los repetidos llamamientos, no se haya establecido un alto el fuego humanitario para detener la matanza de personas en Gaza y permitir la entrega segura de alimentos, medicinas, agua y refugio". Desde la UNRWA han puesto de relieve que "la llegada del invierno está haciendo la vida aún más insoportable, especialmente para quienes viven al aire libre" y que sus "superpoblados" refugios "se han convertido en "hogar" de más de 1,4 millones de personas. No obstante, han advertido de que "carecen de todo, desde comida hasta higiene y privacidad" y de que "la gente está viviendo en condiciones inhumanas (...) mientras el reloj avanza rápidamente hacia la hambruna". "La crisis en Gaza es un desastre provocado por el hombre, agravado por un lenguaje deshumanizador y el uso de alimentos, agua y combustible como instrumentos de guerra. La operación humanitaria se ha convertido rápidamente en una de las más complejas y desafiantes del mundo (...) y la ayuda humanitaria por sí sola no será suficiente para revertir una hambruna que se avecina", ha aseverado Lazzarini. "Para el pueblo de Gaza, los últimos 100 días han parecido 100 años. Ya es hora de restaurar el valor de la vida humana", ha sentenciado el jefe de la UNRWA.