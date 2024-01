El Constitucional de Guatemala otorga amparo a Arévalo para evitar acciones legales antes de su posesión

13/01/2024 Felipe VI y Mario Búcaro POLITICA CENTROAMÉRICA EUROPA GUATEMALA ESPAÑA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha aceptado un recurso de amparo presentado por el presidente electo del país, Bernardo Arévalo, para evitar acciones legales que vulneren su a derecho de antejuicio antes de su toma de posesión, prevista para este domingo. La Corte ha aceptado este recurso que evita así que se afecte a su inmunidad, según ha informado el diario 'Prensa Libre' en su edición digital. Los magistrados de la CC se han reunido de urgencia este sábado para examinar los amparos presentados en relación con la transmisión de mando entre el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y el propio Arévalo. Así, también tienen previsto examinar los amparos interpuestos por dos de los diputados electos del Movimiento Semilla que lidera Arévalo después de que la Comisión Permanente del Congreso decidiera suspenderlos a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les informó que el partido sigue activo y vigente. La toma de posesión de Arévalo se llevará a cabo el domingo bajo una gran incertidumbre debido a las especulaciones sobre acciones legales e, incluso ausencia de diputados para, según ellos, evitar el traspaso de poderes. Mientras, Arévalo se ha reunido este sábado con el rey de España, Felipe VI, quien se ha desplazado hasta el país centroamericano para asitir a la toma de posesión. "Recibí a Su Majestad el Rey Felipe VI de España en ocasión de la transmisión de mando presidencial en la que @KarinHerreraVP y yo asumiremos el liderazgo de un gobierno que permitirá que Guatemala avance", ha publicado en X. El monarca español ha llegado a Ciudad de Guatemala las 7.57 horas (16.57, hora peninsular española) y ha sido recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Mario Búcaro. Esta es la primera visita del monarca a Guatemala desde su entronización. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emplazado también en redes sociales a otros dirigentes a asistir al acto de toma de posesión de Arévalo. "Solicito a todos los jefes de Estado de las repúblicas de América asistir a la posesión del presidente Arévalo en Guatemala. Hay fuerzas amenazando con un golpe de Estado. Nuestra solidaridad es fundamental. A todo el mundo, no abandonar la lucha democrática del pueblo guatemalteco. Personalmente me dirigiré a la República de Guatemala", ha explicado. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ha agradecido a Petro esta postura, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la investidura por problemas de agenda. La propia Bárcena representará a México. "Ahí estaremos sin falta gracias por alertarnos, Gustavo Petro. Espero verlo pronto", ha publicado Bárcena en su cuenta en X en respuesta al mensaje de Petro.