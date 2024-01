Economía- Sumar pide al Gobierno reunirse con gigantes textiles españoles para afrontar el exceso de producción de ropa

30/09/2023 La diputada de Sumar En Comú Podem, Julia Boada POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que emplaza al Gobierno a reunirse con las principales empresas multinacionales españolas del sector textil (Inditex, Mango, Tendam, Adolfo Domínguez, etc.) para resolver el problema de la llamada moda rápida o 'ultra fast fashion', que consiste en la producción y consumo masivo de ropa que se incrementa a la misma velocidad a la que van cambiando las tendencias. En el texto, registrado por la diputada de En Comú Podem integrada en Sumar Júlia Boada, la formación denuncia que la producción y el consumo de productos textiles tienen un "enorme impacto" en el clima, el agua y el consumo de energía. En concreto, Sumar argumenta que se prevé que el consumo de ropa y calzado aumente un 63% de aquí a 2030, pasando de los 62 millones de toneladas actuales a 102 millones en 2030. También denuncia Sumar que en España solamente el 12% de los residuos textiles se recogieron selectivamente en 2019, "muy por debajo" de la media europea, que se sitúa en el 38%, según el informe Moda Re "Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España". "SE PRODUCE DEMASIADA ROPA" A juicio del partido de Yolanda Díaz, estos y otros datos demuestran "que se produce demasiada ropa" y que no existen infraestructuras, mecanismos ni procesos adecuados para darle una segunda vida a la ropa o para proceder a la eliminación adecuada de textiles. Con todo ello, Sumar pide una reunión con las empresas multinacionales españoles dedicadas al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir para diseñar estrategias de responsabilidad corporativa que, "sin comprometer su viabilidad ni sus beneficios", contribuyan a resolver el problema de la llamada moda rápida o 'ultra fast fashion'. También plantean impulsar desde el Gobierno una campaña para concienciar a la ciudadanía, en la necesidad de hacer un consumo responsable de las prendas de vestir. En otro punto, la formación insta a establecer criterios de diseño circular en la fabricación de prendas de vestir procurando que los productos sean circulares y sostenibles, así como más duraderos, resistentes y reciclados, mediante la creación de requisitos mínimos de rendimiento e información, tal como recogerá la Regulación sobre diseño ecológico para productos sostenibles de la Unión Europea. Pero también reclaman medidas que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y reparación el ámbito textil y de moda, así como estudiar medidas concretas para poner fin a la destrucción de productos no vendidos, incluidas prendas que se hayan devuelto a los establecimientos de venta, con el fin de darles un uso "útil y adecuado". COLABORACIÓN CON LAS ONG Sumado a todo esto, el grupo plurinacional sugiere elaborar, en coordinación con las ONG que han trabajado este tema y con las comunidades autónomas, un Programa Nacional de control y seguimiento del ciclo de vida de los productos textiles. Con esto quieren un sistema de control que permita reducir los riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente, derivados de la producción de los productos textiles en todo su ciclo de vida. Ya por último, Sumar insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias en materia de etiquetaje de los productos textiles del ámbito de la moda con el fin de proporcionar la información adecuada para su reciclaje y respeto al medio ambiento, contemplando el ciclo de vida completo del producto.