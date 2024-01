(Crónica) Racing de Ferrol y Espanyol se atascan sin gol

14/01/2024 Racing de Ferrol - Espanyol. Racing de Ferrol y Espanyol no pasaron del empate sin goles este sábado en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, duelo directo por el ascenso directo, mientras que el Burgos venció (1-0) al Real Valladolid para animarse a pensar en el 'Top 6'. DEPORTES LALIGA

Racing de Ferrol y Espanyol no pasaron del empate sin goles este sábado en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, duelo directo por el ascenso directo, mientras que el Burgos venció (1-0) al Real Valladolid para animarse a pensar en el 'Top 6'. En A Malata, ni unos ni otros atinaron en busca del gol, de hecho apenas hubo ocasiones, con lo que fue justo el reparto de puntos y el resultado gafas. Los de Ferrol se mantienen segundos en la tabla, aunque pueden perder colchón si el Sporting gana al Huesca este domingo. Los 'pericos' se quedan cuartos a tres puntos. Mientras, el Burgos venció en el derbi castellano celebrado en El Plantío gracias al tempranero gol de Ander Martín. El Pucela demostró su mal momento incapaz de reaccionar a su tercera derrota seguida, aunque el atasco por el 'Top 6' es serio. De ahí la fe de un Burgos que se colocó a dos puntos de la promoción. Sexto se puso el Levante, el equipo más en forma de la zona alta, con un 3-2 sobre un Albacete que metió el miedo en el cuerpo a los 'granotas' pero que no pudo con el segundo tanto de Bouldini. Además, la jornada dejó este sábado el triunfo (0-1) del Elche en Tenerife para también ponerse a tiro de la sexta plaza. El equipo ilicitano superó en la tabla a un conjunto canario que no aprovechó la alegría de ganar el derbi de Copa del Rey a la UD Las Palmas. En mitad de clasificación, el Real Oviedo empató (1-1) con el Amorebieta y el Mirandés no pudo (0-0) con un Alcorcón que sigue sumando en busca de salir del descenso. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 22 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes. Eibar - Racing de Santander 2-0. -Sábado 13 de enero. Alcorcón - Mirandés 0-0. Levante - Albacete 3-2. Oviedo - Amorebieta 1-1. Tenerife - Elche 0-1. Burgos - Valladolid 1-0. Racing de Ferrol - Espanyol 0-0. -Domingo 14 de enero. Andorra - Leganés 14.00. Cartagena - Villarreal B 16.15. Sporting de Gijón - Huesca 16.15. -Lunes 15 de enero. Eldense - Zaragoza 20.30.