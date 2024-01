(Crónica) El Athletic Club sigue imparable en el derbi y Las Palmas deja tocado al 'Submarino'

El Athletic Club derrotó (2-1) a la Real Sociedad este sábado en la jornada 20 de LaLiga EA Sports para mantener una dinámica imparable como aspirante a la zona de Liga de Campeones, mientras que la UD Las Palmas torpedeó (3-0) al Villarreal para pegarse a zona europea y el RC Celta no pudo (1-1) con el Mallorca. Un doblete de Álex Berenguer en el primer tiempo valió los tres puntos para un Athletic que suma 41, los mismos que el FC Barcelona aunque con un partido más. Los de Ernesto Valverde imprimieron el alto ritmo que acostumbran en San Mamés y encontraron los goles ante una Real que, además de menos intensa, estuvo desacertada atrás. Le pasó factura el inicio a una Real que echó de menos a Take Kubo y que no conectó con sus jugadores del centro del campo hasta el segundo tiempo. En el primero, el Athletic mandó y marcó dos goles que, al fin y al cabo, salieron de dos saques de banda con la Real incapaz de despejar balones fuera. Berenguer tuvo un imán para el balón suelto y, al descanso, la Catedral se fue con un jugoso 2-0. Los de Imanol Alguacil tuvieron más posesión en la reanudación, pero el gol de la esperanza, de Mikel Oyarzabal, no llegó hasta el minuto 88. Son 13 partidos sin perder para un Athletic crecido y con el objetivo claro de, al menos, jugar la próxima Champions. La Real se queda sexta (32 puntos), marcando una zona europea por la que juega el Real Betis contra el Granada a continuación. Mientras, Las Palmas se puso con 28 tras recuperarse de tres jornadas sin ganar y la derrota además en el derbi contra el Tenerife en la Copa del Rey. Kirian Rodríguez, autor de un doblete, lideró a los canarios ante un 'submarino' que sigue lejos de cambiar su mala dinámica como pretendía Marcelino García Toral, eliminado también esta semana de la Copa por el Unionistas. Entre Moleiro y Kilian se guisaron el 1-0 bien temprano, una losa para un Villarreal que de confianza va justo. Pese a las dudas y los regalos en defensa, el conjunto visitante tuvo la opción de empatar por medio de Gerard Moreno y José Luis Morales. Sin embargo, al poco de la reanudación llegó el 2-0 en el Gran Canaria, del debutante Juanma Herzog. El juego lo puso Las Palmas, como en el 3-0 de Kirian, para dejar al 'submarino' tocado y cerca de la zona roja. Por escapar de abajo, el RC Celta no pudo con el Mallorca a pesar de adelantarse a los diez minutos por medio de Iago Aspas. El golazo visitante en el nuevo Son Moix no impidió la entrega de los locales, en un desgaste que se comió a los gallegos y encontró el premio del 1-1 antes del descanso gracias a Cyle Larin. Los de Rafa Benítez no mejoraron en el segundo tiempo y, a merced de los de Javier Aguirre, tuvieron que dar por bueno sumar el punto, aunque la última fue celeste con Ranato Tapia. Larin no rubricó la faena con el doblete pero también fue bueno el empate para un Mallorca que mantiene dos puntos por debajo al Celta.