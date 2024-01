Arévalo busca cerrar una "época tenebrosa de cooptación corrupta" con su toma de posesión en Guatemala

12/12/2023 December 12, 2023, Guatemala City, Guatemala City, Guatemala: The president-elect, BERNARDO ARÉVALO, went to the Seventh Court A to request, once again, that he be given access to the judicial file that contains a case against the political party Movimiento Semilla, temporarily suspended. However, again, he was denied. POLITICA Europa Press/Contacto/Fernando Chuy

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha defendido este pasado sábado, horas antes de tomar posesión, la necesidad de "cerrar" una "época tenebrosa de cooptación corrupta" en referencia a los intentos de diversos organismos públicos de anular las elecciones e impedir su investidura pese a su victoria en las elecciones presidenciales. Las nuevas autoridades tienen el "compromiso" de "cerrar esta época tenebrosa de cooptación corrupta del sistema político en el que ha transcurrido nuestro país durante ya más de dos décadas", ha afirmado Arévalo en una rueda de prensa conjunta con el Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "Tenemos delante de nosotros una oportunidad y un desafío para reconstruir y fortalecer instituciones que por muchos años han sido debilitadas e instrumentalizadas para el beneficio de unos pocos", ha resaltado. Arévalo se ha referido al amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca para impedir que sea detenido antes de su toma de posesión a iniciativa del Ministerio Público (la Fiscalía del país). "Tenemos un equipo legal que está en alerta permanente precisamente porque la creatividad, por espuria que sea, del Ministerio Público pareciera no tener límites y efectivamente pueden tener recursos", ha indicado. Las acusaciones de la Fiscalía "ya se ha visto que no tienen ni pies ni cabeza y sin embargo generan alarma y generan confusión". "Es factible que esto suceda, no podemos descartarlo", pero la Corte de Constitucionalidad garantiza que "ninguna de estas acciones tiene viabilidad para impedir la investidura". El presidente electo ha resaltado por otra parte que "la polarización que existe en Guatemala es una polarización que es más virtual que real". "Esta polarización se ha intentado crear en el marco de la competencia política (...). No existe una polarización alrededor de temas ideológicos en la población guatemalteca (...). Existe una unidad en la convicción sobre la necesidad de combatir la corrupción y proteger el sistema", ha asegurado. POSTURA DE LA UE Arévalo ha manifestado su agradecimiento a la UE "en este esfuerzo, en esta resistencia, en esta lucha" frente a las "élites político-criminales" que comenzó con la presencia de una misión de observación electoral de la UE. El despliegue de esta misión "sirvió para efectivamente comprobar que las elecciones habían sido libres y transparentes con una presencia y una claridad y una contundencia en sus declaraciones que evitó que la narrativa de un supuesto fraude e irregularidades cuajara ante la evidencia que ellos aportaban", ha subrayado Arévalo. Borrell, por su parte, se ha referido a "los obstáculos que se han puesto para que ese proceso no llegara a buen fin" y ha recordado que la UE ha aprobado un marco jurídico para la posible imposición de sanciones individuales "contra los que dificulten el normal desarrollo del proceso democrático". Borrell ha aprovechado su visita para anunciar una inversión de 50 millones de euros en el departamento de Petén "para apoyar la transición verde durante los próximos años" que beneficiará a cerca de 600.000 personas. "En un esfuerzo conjunto con los Estados de la Unión, en particular España, Alemania, Suecia e Irlanda y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación", ha resaltado.