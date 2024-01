Ana Obregón prefiere guardar silencio al preguntarle por su relación con Alessandro Lequio

13/01/2024 ANA OBREGÓN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Después de intervenir en el programa de Sonsoles Ónega, 'Y ahora Sonsoles', para aclarar todas las dudas que había sobre las donaciones que no ha hecho -todavía- a la Fundación Aless Lequio, la polémica está servida. Sobre todo, después de escuchar a Alessandro Lequio que la responsable de que se esté ensuciando el nombre de su hijo sea ella por no haber sido clara desde un primer momento. Las cuentas de la Fundación Aless Lequio y las donaciones que todo el mundo creía que Ana había hecho y que no ha hecho hasta ahora han sido motivo de miles de noticias que se han publicado a lo largo de estas semanas... pero ella ya lo ha explicado todo. Ni todas las exclusivas que ha hecho eran para la fundación ni ha mentido cuando ha asegurado que los derechos del libro de su hijo sí irían para el organismo. Dicho esto, Alessandro Lequio no ha vuelto a aparecer en televisión y, por lo tanto, no sabemos qué opinará sobre las declaraciones que hizo Ana en 'Y ahora Sonsoles', asegurando que ella había costeado todo el tratamiento contra el cáncer de su hijo y que está ejerciendo de abuela y abuelo con la pequeña. Unos dardos que, sin mencionar al padre de su hijo, hizo después de que este asegurase desde su programa, 'Vamos a ver', que ella es la culpable de que se esté ensuciando el nombre de su hijo por no haber explicado de manera concisa las donaciones que iba a hacer a la fundación. Este sábado, la actriz ha reaparecido ante las cámaras. Lo ha hecho saliendo del residencial donde vive, en su vehículo y no ha querido pararse con la prensa que se encontraba en las inmediaciones para desvelar cómo se encuentra y en qué punto está la relación con Lequio.