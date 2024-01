Alba Silva desvela lo que supone para ella y Sergio volver a El Rocío

14/01/2024 ALBA SILVA Y SERGIO RICO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

A finales del año pasado hablamos con Alba Silva y Sergio Rico y nos confesaban que estaban deseando disfrutar de las Navidades en familia después del año tan complicado que han pasado. Además, el futbolista aseguraba que se encontraba fenomenal, esperando a recibir el alta médico para empezar de nuevo en el terreno de juego. Ahora, nos hemos encontrado a Alba en 'We love flamenco' y nos ha confirmado que tanto ella como Sergio acudirán este año a El Rocío, a pesar de que les traiga malos recuerdos después del accidente que sufrió el futbolista el año pasado: "Yo creo que al final una tiene que volver a hacer su vida y volver al Rocío, porque también será un poco terapia de choque". Al final, la periodista nos confesaba que "hay que ver a la Señora, nosotros que somos tan creyentes, así que por supuesto que sí. Ahí estaremos, sí"... de esta manera, dejaba claro que aunque les traiga esos recuerdos negativos, no se quedarán en casa porque seguirán con la tradición. Alba no se quiso perder los desfiles de WE LOVE FLAMENCO para ir cogiendo ideas para la Feria de Abril: "Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Ahora yo creo que lo que queda es disfrutar todos los momentos de la vida y, sobre todo de Sevilla, ya que estamos aquí, pues aprovechamos todas las fiestas, por supuesto".