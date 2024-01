VÍDEO: EEUU lanza un nuevo ataque en Yemen contra una instalación de radar hutí

13/01/2024 BEIJING, Jan. 13, 2024 -- Yemenis participate in a rally in Sanaa, Yemen, on Jan. 12, 2024. Thousands of supporters of the Yemeni Houthi rebel group held a rally in Sanaa on Friday to protest the U.S.-Britain joint retaliatory airstrikes on the group's camps. POLITICA Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo un ataque contra una instalación de radar hutí en Yemen justo un día después de los ataques generalizados contra el grupo militante, ha informado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). "A las 3.45 horas (hora de Saná) del 13 de enero, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo un ataque contra un sitio de radar hutí en Yemen", ha comunicado el Mando en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter. "Este ataque ha sido llevado a cabo por el 'USS Carney' (DDG 64) utilizando misiles de ataque terrestre Tomahawk y ha sido una acción de seguimiento contra un objetivo militar específico asociado con los ataques realizados el 12 de enero diseñados para degradar la capacidad de los hutíes para atacar buques marítimos", ha explicado el CENTCOM en la misma publicación. A diferencia de la operación anterior, en la que también participó Reino Unido, esta ha sido llevada a cabo únicamente por Estados Unidos. "Estos ataques no tienen asociación y son independientes de la 'Operación Guardián de la Prosperidad', una coalición defensiva de más de 20 países que operan en el Mar Rojo, el Estrecho de Bab al Mandeb y el Golfo de Adén", se lee en el post de X. Los ataques son una respuesta militar a una serie de agresiones con misiles y aviones no tripulados de los hutíes contra buques comerciales y militares que transitaban por el Mar Rojo. Estos "incidentes ilegales", ha enumerado el Mando Central estadounidense, "incluyen ataques que han empleado misiles balísticos antibuque, vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero". A primera hora de este viernes, el presidente Joe Biden ha dicho que creía que los hutís eran una organización terrorista, aunque ha opinado que designar oficialmente al grupo como tal no cambiaría las cosas. Biden ha calificado de "irrelevante" una designación oficial porque había reunido a "un grupo de naciones para decir que, si siguen actuando y comportándose como lo hacen, responderemos". Los rebeldes hutíes han llevado a cabo en las últimas semanas varios ataques sobre embarcaciones en el mar Rojo como supuesta señal de apoyo a la población palestina, víctima de una cruenta campaña militar israelí que se cobra ya más de 23.700 víctimas y que fue lanzada tras ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unido lanzaron en la madrugada de este viernes una serie de ataques sobre Yemen que, según los hutíes, se han cobrado la vida de al menos cinco personas. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015. A raíz de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza por los hechos del 7 de octubre, han respondido atacando embarcaciones con algún tipo de conexión con Israel.